كيفيه الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

يواصل المواطنون البحث عن خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي ، لمعرفة موقف طلباتهم ومدى استحقاقهم للدعم النقدي وحالة بطاقة الصرف.

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من الاستعلام عن بيانات المستفيدين، وموقف بطاقة الدعم دون الحاجة إلى التوجه إلى الوحدة الاجتماعية أو مكاتب الشؤون.

تكافل وكرامة

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن للراغبين في معرفة موقفهم من برنامج تكافل وكرامة إجراء الاستعلام إلكترونيا من خلال الموقع المخصص لخدمات البرنامج وذلك باتباع الخطوات التالية.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لخدمات برنامج تكافل وكرامة.

اختيار خدمة الاستعلام عن المستفيدين.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة استعلام.

الاطلاع على نتيجة البحث والبيانات الخاصة بحالة بطاقة الدعم.

وتظهر نتيجة الاستعلام موقف بطاقة تكافل وكرامة وما إذا كانت سارية أو موقوفة أو مجمدة إلى جانب البيانات المتعلقة بموقف المواطن من الحصول على الدعم النقدي.

تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يحرص المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة على متابعة مواعيد صرف الدعم النقدي بشكل مستمر لمعرفة موعد إتاحة المستحقات.

ويمكن للمستفيد الاستعلام عن حالة بطاقة الدعم قبل موعد الصرف للتأكد من استمرار الاستحقاق وعدم وجود أي مشكلة تتعلق بالبيانات أو البطاقة.

ويفضل تحديث البيانات والمستندات المطلوبة عند طلبها من الجهات المختصة حتى لا يتعرض صرف الدعم للتوقف أو التجميد في حالة وجود بيانات تحتاج إلى المراجعة.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

تتوافر مستحقات برنامج تكافل وكرامة من خلال عدد من منافذ الصرف التي تتيح للمستفيدين الحصول على الدعم بسهولة وتقليل الحاجة إلى الانتظار في منافذ محددة.

وتشمل أبرز أماكن صرف الدعم مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات وماكينات الصراف الآلي ATM ومنافذ صرف كارت ميزة بالإضافة إلى بعض فروع البنوك المشاركة في منظومة صرف المستحقات.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة الفئات الأكثر احتياجا التي تنطبق عليها القواعد والضوابط المنظمة للحصول على الدعم النقدي.

ويشمل ذلك الأسر محدودة الدخل والأسر التي لديها أطفال ولا تمتلك مصادر دخل كافية إضافة إلى كبار السن غير القادرين على العمل والأشخاص ذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات من محدودي الدخل وفقا لشروط الاستحقاق المقررة.

وتخضع طلبات الحصول على الدعم للفحص والمراجعة من جانب الجهات المختصة للتأكد من صحة البيانات ومدى انطباق شروط البرنامج على المتقدم قبل إدراجه ضمن المستفيدين.

تكافل وكرامة

أسباب وقف أو تجميد معاش تكافل وكرامة

يمكن أن يتعرض معاش تكافل وكرامة للوقف أو التجميد في بعض الحالات التي تتعلق بعدم استيفاء شروط الاستحقاق أو وجود بيانات تحتاج إلى مراجعة.

ومن أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى وقف الدعم وجود بيانات غير صحيحة أو ثبوت امتلاك أصول أو ممتلكات لا تتوافق مع قواعد الاستحقاق أو وجود دخل ثابت يتجاوز الحدود المقررة بالإضافة إلى عدم تحديث البيانات أو المستندات المطلوبة وفقا للضوابط المحددة.

لذلك ينصح المستفيدون بالاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة بصورة دورية ومراجعة بياناتهم والتأكد من استمرار استيفاء شروط الحصول على الدعم.

كيفية التقديم في برنامج تكافل وكرامة

يمكن للراغبين في التقدم للحصول على دعم تكافل وكرامة التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة وتقديم طلب التسجيل في البرنامج.

ويتطلب التقديم تقديم عدد من المستندات والبيانات التي تختلف بحسب حالة الأسرة ومن بينها بطاقة الرقم القومي سارية وشهادات ميلاد أفراد الأسرة ووثائق الزواج أو الطلاق بحسب الحالة إلى جانب المستندات الطبية للحالات التي تستدعي إثبات وجود إعاقة أو حالة صحية وفقا للقواعد المنظمة.

وبعد تقديم الطلب تبدأ الجهات المختصة في إجراء البحث الاجتماعي ومراجعة البيانات والمستندات المقدمة للتأكد من مدى استحقاق الأسرة للدعم.

وفي حال استيفاء الشروط يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج المستحق ضمن منظومة الدعم النقدي وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها.