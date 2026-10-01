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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليوم .. صرف معاشات أكتوبر لـ11.5 مليون مستحق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تبدأ اليوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر أكتوبر،  لنحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، وذلك من خلال مختلف منافذ ووسائل الصرف المتاحة.

ضمان انتظام عملية صرف المعاشات

ووضعت الهيئة اليومية للتأمين الإجتماعى جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان انتظام عملية صرف المعاشات في الموعد المحدد، حيث يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM»، ومكاتب البريد، والبنوك، والمحافظ الإلكترونية.

وكانت الهيئة اليومية للتأمين الإجتماعى قد بدأت تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه.

وأكدت الهيئة أن الزيادة الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة يبلغ 2505 جنيهات.

ووجّه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بإنهاء جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لضمان انتظام صرف المعاشات، وتيسير حصول أصحاب المعاشات والمستحقين على مستحقاتهم دون معوقات.

وشهدت عمليات صرف المعاشات خلال الفترة الماضية انتظامًا من خلال مختلف قنوات الصرف، في إطار خطة الهيئة للتوسع في وسائل إتاحة المعاشات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

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