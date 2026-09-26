خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

يستعد أصحاب المعاشات والمستفيدون منها لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2026 خلال الأسبوع المقبل، بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعد إتاحة المستحقات، وذلك عقب تطبيق الزيادة السنوية الجديدة التي بدأ صرفها مع معاشات شهر يوليو الماضي.

ويترقب نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد موعد إتاحة المستحقات، خاصة بعد تطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%، والتي رفعت قيمة المعاشات المستحقة للمستفيدين بداية من شهر يوليو 2026.



موعد صرف معاشات شهر أكتوبر

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2026

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن معاشات شهر أكتوبر 2026 يبدأ صرفها اعتبارًا من يوم الخميس 1 أكتوبر المقبل، ليستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد على مستوى الجمهورية.

وتُتاح المستحقات بالقيمة الجديدة بعد تطبيق الزيادة السنوية البالغة 15%، والتي بدأ صرفها اعتبارًا من معاشات شهر يوليو الماضي.

وبذلك لا يحتاج أصحاب المعاشات إلى انتظار أي زيادة جديدة مع حلول شهر أكتوبر، وإنما يستمر صرف المستحقات بالقيمة التي تم إقرارها بعد الزيادة السنوية المطبقة منذ يوليو.

منافذ صرف معاشات أكتوبر 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة من القنوات التي يمكن من خلالها لأصحاب المعاشات والمستفيدين الحصول على مستحقاتهم، بما يتيح لهم اختيار وسيلة الصرف المناسبة.

وتشمل منافذ صرف معاشات شهر أكتوبر 2026:

ماكينات الصراف الآلي ATM.

مكاتب البريد المصري.

فروع البنوك.

المحافظ الإلكترونية.

وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات الصرف، مع توفير السيولة النقدية الكافية في منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك بهدف تجنب حدوث أي زحام أو تأخير أثناء حصول أصحاب المعاشات والمستفيدين على مستحقاتهم الشهرية.

الاستعلام عن معاشات شهر أكتوبر 2026

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات معاشات شهر أكتوبر 2026 إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك باتباع عدد من الخطوات البسيطة.



موعد صرف معاشات شهر أكتوبر

وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. الضغط على أيقونة صاحب معاش. اختيار الخدمات التأمينية. الضغط على خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش. إدخال الرقم القومي. الضغط على استعلام لعرض البيانات المطلوبة.

وتتيح هذه الخدمة للمستفيد التعرف على البيانات الأساسية المرتبطة بملف المعاش إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه إلى أحد مقار الهيئة للاستعلام.

هل توجد زيادة جديدة في المعاشات؟

لا توجد زيادة جديدة في قيمة معاشات شهر أكتوبر 2026 خلال الفترة الحالية، إذ تم تطبيق الزيادة السنوية بالفعل مع معاشات شهر يوليو الماضي.



موعد صرف معاشات شهر أكتوبر

وبلغت نسبة الزيادة السنوية التي تم تطبيقها 15%، ليستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن، بينما تُقدّر التكلفة السنوية لهذه الزيادة بنحو 70 مليار جنيه.

وبالتالي، فإن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على مستحقاتهم خلال شهر أكتوبر سيصرفونها بالقيمة الجديدة التي تم تطبيقها منذ يوليو، دون وجود زيادة إضافية مقررة مع معاش أكتوبر.

الزيادة السنوية للمعاشات بدأت في يوليو

جاء صرف الزيادة السنوية الجديدة مع معاشات شهر يوليو 2026، وهو الموعد الذي بدأ معه تطبيق نسبة الزيادة البالغة 15% على المستحقين.

وتستمر هذه القيمة في الأشهر التالية، بما فيها شهر أكتوبر، وفقًا للقواعد المقررة، ولذلك لا يوجد تغيير إضافي في قيمة المعاش عند بدء الصرف في أكتوبر.

ويبلغ عدد المستفيدين من منظومة المعاشات نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، في حين تصل التكلفة السنوية للزيادة المطبقة إلى نحو 70 مليار جنيه.