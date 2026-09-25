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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حقيقة رفع سن المعاش في مصر.. الفئات المستهدفة وخريطة التقاعد حسب سنوات الميلاد

رفع سن المعاش
رفع سن المعاش
خالد يوسف

تتزايد عمليات البحث عن حقيقة وتفاصيل رفع سن المعاش في مصر، بالتزامن مع تداول بعض الشائعات حول تعديلات فورية في سن التقاعد، ويحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آلية واضحة لرفع سن الشيخوخة تدريجياً ليصل إلى 65 عاماً، ويهدف هذا التخطيط طويل الأجل إلى ضمان استدامة أموال التأمينات وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين دون أي تأثير فوري على السن الحالي.   

طبيب مصري بارز يطالب برفع سن التقاعد

أثار مقترح الدكتور حسام موافي، الأستاذ المتفرغ بطب قصر العينى، بشأن مد سن المعاش إلى 70 عامًا نقاشًا حول تأثير القرار المحتمل على قيمة المعاشات من ناحية، وفرص الشباب فى سوق العمل من ناحية أخرى، فى ظل استمرار النقاش حول الاستفادة من أصحاب الخبرات بعد بلوغ السن القانونية للمعاش، وإمكانية توظيف خبراتهم فى مجالات الاستشارات والتدريب ونقل المعرفة بدلًا من استمرارهم فى شغل الوظائف نفسها.

الدكتور حسام موافي

وقال حسام موافي، خلال برنامجه «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن سن الستين أصبح مبكرًا بالنسبة للمعاش، مستشهدًا باستمرار بعض الأساتذة والأطباء في العمل إلى أعمار متقدمة.

تفاصيل خطة رفع سن المعاش تدريجياً   

وضعت الدولة، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، خطة محكمة ومنظمة لرفع سن التقاعد بشكل تدريجي ومدروس، وذلك لضمان عدم وقوع أي عبء مفاجئ أو تأثير سلبي على القوى العاملة بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص.   

رفع سن المعاش

وحتى الأن السن القانونية الحالية للخروج على المعاش ما زالت عند سن 60 عاماً، ولا توجد أي قرارات فورية لتعديل هذا السن في الوقت الراهن. 

ورغم ما يثار من أحاديث ومقترحات متفرقة حول رفع السن بصورة عاجلة، فإن الجهات الرسمية تؤكد أن التعديل محكوم بجدول زمني مستقبلي يبدأ تنفيذه الفعلي اعتباراً من عام 2032.   

الجدول الزمني لسن التقاعد حتى عام 2040   

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات جدول زمني لرفع سن الشيخوخة بصورة تدريجية على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من يوليو 2032 بدلًا من رفع سن المعاش دفعة واحدة.

سن التقاعد

ويعتمد التدرج القانوني لرفع سن المعاش على سنوات ميلاد المواطنين لضمان الانتقال السلس للمنظومة التأمينية، وقد جاء الجدول الرسمي المعلن كالتالي:   

ـ عام 2032: يبدأ رفع سن المعاش إلى 61 عاماً لمواليد فترة معينـة من عام 1971 وما بعدها.   

ـ عام 2034: يرتفع سن المعاش ليصل إلى 62 عاماً.  

أصحاب المعاشات

ـ عام 2036: يتم رفع سن المعاش ليصبح 63 عاماً.   

ـ عام 2038: يصل سن التقاعد تدريجياً إلى 64 عاماً.   

ـ عام 2040 وما بعدها: يستقر سن المعاش عند 65 عاماً لجميع الموظفين والمؤهلين ضمن هذه الشرائح الزمنية المستهدفة.   

70 عاما غير مطروحة في القانون

تهدف هذه الإصلاحات الهيكلية إلى معالجة العجز الاكتواري في صندوق المعاشات، وتحسين قيمة العائد المادي للمستحقين عند بلوغهم سن الشيخوخة، بما يضمن حياة كريمة للأجيال القادمة.   

ولا ينص القانون الحالي على رفع سن المعاش إلى 70 عام، حيث ينتهي الجدول التشريعي الحالي عند بلوغ سن الشيخوخة 65 عام اعتبارًا من يوليو 2040، بينما رفع السن إلى 70 عامًا فهو مقترح طرحه الدكتور حسام موافي في تصريحاته الأخيرة، وليس تعديلًا قانونيًا قائمًا في الوقت الحالي.

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