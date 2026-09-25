بعد اكتشاف الصديد.. حسام موافي يكشف أهمية تحليل المياه على الرئة

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل جديدة بشأن حالة مريض ظهرت لديه كمية كبيرة من الصديد بعد معاناته من تجمع سوائل حول الرئة، مؤكدًا أن تحليل العينة يعد خطوة أساسية لمعرفة السبب الحقيقي للحالة واختيار العلاج المناسب.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، أن تجمع السوائل حول الرئة قد يتطور إلى وجود صديد، مشيرًا إلى أن دخول ميكروب أثناء محاولة سحب المياه يمكن أن يكون أحد الأسباب المحتملة لتحولها إلى صديد.

وأكد أن تحديد طبيعة المشكلة لا يمكن الاعتماد فيه على الأشعة وحدها، وإنما يتطلب سحب عينة من السائل وتحليلها، للكشف عن السبب المؤدي إلى الحالة.

وأشار أستاذ الحالات الحرجة إلى أن تحليل العينة يساعد في استبعاد وجود أورام أو أسباب مرضية أخرى، فضلًا عن المساعدة في الوصول إلى التشخيص الصحيح، ومن ثم تحديد العلاج المناسب لحالة المريض.

وكان المريض قد خضع في وقت سابق لعملية تغيير صمام بالقلب، قبل أن تظهر لديه مشكلة تجمع السوائل حول الرئة، لتكشف الأشعة لاحقًا وجود كمية كبيرة من الصديد، وسط مخاوف من تعرضه لتسمم في الجسم.

وحرص حسام موافي في ختام حديثه على طمأنة أسرة المريض، قائلًا: «الأمور أسهل مما تتخيل»، مؤكدًا أن إجراء تحليل للعينة يمثل خطوة مهمة لفهم طبيعة الحالة والوصول إلى التشخيص والعلاج المناسبين.