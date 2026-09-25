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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي: لا حل في السودان وليبيا دون ملكية وطنية خالصة

الاجتماع الوزاري العاشر للجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية
الاجتماع الوزاري العاشر للجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية
الديب أبوعلي

شارك نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة الموافق 25 /9 /2026، في الاجتماع الوزاري العاشر للجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية، المنعقد في نيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة مشتركة من العراق وبوروندي، حيث افتتحه الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، باعتبار العراق الرئيس الحالي للقمة العربية.

وعقد فهمي، قبيل انعقاد لجنة التنسيق، اجتماعاً تشاورياً مع السيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث تم تناول سبل تعميق الشراكة العربية الأفريقية والتحضير للقمة العربية الأفريقية القادمة، وتطورات الأوضاع في السودان وليبيا والصومال.

التطورات السياسية في ليبيا والسودان 

وأكد الأمين العام، أن أي عملية سياسية في السودان وليبيا يجب أن تكون بملكية وطنية خالصة، وأن تسهم المبادرات الإقليمية والدولية في دعمها. كما تناول اللقاء التطورات في البحر الأحمر والقرن الأفريقي في ظل تزايد المخاطر على الأمن الملاحي وسلاسل الإمداد.

وفي كلمته أمام الاجتماع الوزاري، أكد الأمين العام، أن عقد القمة العربية الأفريقية الخامسة يظل أمراً بالغ الأهمية للمنطقتين، داعياً إلى تطوير برامج الشراكة وتوسيعها لتشمل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وجدد فهمي التأكيد على وحدة التراب الوطني للسودان وليبيا والصومال، ورفض أي تدخل خارجي أو ترتيبات تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية والأفريقية، داعياً إلى صوت عربي أفريقي واحد للمطالبة بإيجاد حلول لمعاناة الأشقاء السودانيين جراء الصراع الدائر، ومرحباً بمسار الحوار السوداني-السوداني.

وبشأن القضية الفلسطينية، جدد الأمين العام الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، داعياً إلى تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي انعقد في نيويورك العام الماضي، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ومؤكداً، في هذا السياق، أهمية الآلية الثلاثية التي تضم جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي لدعم القضية الفلسطينية.

جامعة الدول العربية مفوضية الاتحاد الأفريقي الشراكة العربية الأفريقية نبيل فهمي السودان الصومال ليبيا فلسطين القضية الفلسطينية المجتمع المدني القمة العربية الأفريقية الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة

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