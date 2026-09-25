لقاء عربي - أممي في نيويورك يؤكد أهمية اضطلاع المنظمة الدولية بدورها

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع خليل الرحمن، رئيس الدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة المنعقدة في نيويورك.

واستهل فهمي اللقاء بتهنئة رئيس الجمعية العامة بتوليه المنصب، معرباً عن تمنياته بأن تشهد هذه الدورة اهتماماً أكبر بقضايا المنطقة العربية وأزماتها، ومشيراً إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعية العامة بوصفها المحفل الأوسع تمثيلاً في المنظومة الدولية.

المأساة الإنسانية في قطاع غزة

وأكد الأمين العام أن التصعيد الذي تشهده المنطقة، واستمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، يفرضان على الجمعية العامة الاضطلاع بمسؤوليتها في الدفاع عن القانون الدولي وعن سيادة الدول ووحدة أراضيها، مشدداً على أهمية البناء على الزخم الدولي الراهن الداعم لحل الدولتين.

كما تم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية، واستمع فهمي في هذا السياق إلى استعراض رئيس الجمعية العامة لأولويات الدورة الحالية وأبرز القضايا المطروحة على الأجندة الدولية.