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دون تغيير..تفاصيل سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير..تفاصيل سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

سجلت أسعار العملات الأجنبية استقرارا مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 25-9-2026 علي مستوي السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية

وصل متوسط سعر العملات الأجنبية لدرجات مستقرة دون تغيير منذ آخر تعاملات في البنوك أمس .

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر

سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار 51.73 جنيها للشراء و 51.83 جنيها للبيع.

سعر اليورو 

بلغ سعر اليوور 58.78 جنيها للشراء و 59.08 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 

وصل سعر الجنيه الإسترليني إلي 68.36 جنيها للشراء و 68.7 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري 62.49 جنيها للشراء و 62.68 جنيها للبيع .

أسعار العملات الأجنبية

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.86 جنيها للشراء و 7.89 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي 

بلغ سعر الدولار الكندي 36.62 جنيها للشراء و 36,73 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.22 جنيها للشراء و 5.23 جنيها للبيع .

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 32.57 جنيها للشراء و 32.66 جنيها للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي 36,35 جنيها للشراء و 36.45 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجحل اليوان الصيني 7.7 جنيها للشراء و 7.72 جنيها للبيع.

سعر العملات الأجنبية مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار اليوم سعر الكرون السويدي سعر الفرنك السويسري

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