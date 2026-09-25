دون تغيير..تفاصيل سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

سجلت أسعار العملات الأجنبية استقرارا مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 25-9-2026 علي مستوي السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية

وصل متوسط سعر العملات الأجنبية لدرجات مستقرة دون تغيير منذ آخر تعاملات في البنوك أمس .

سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار 51.73 جنيها للشراء و 51.83 جنيها للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليوور 58.78 جنيها للشراء و 59.08 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني إلي 68.36 جنيها للشراء و 68.7 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري 62.49 جنيها للشراء و 62.68 جنيها للبيع .

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.86 جنيها للشراء و 7.89 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 36.62 جنيها للشراء و 36,73 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.22 جنيها للشراء و 5.23 جنيها للبيع .

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 32.57 جنيها للشراء و 32.66 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي 36,35 جنيها للشراء و 36.45 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجحل اليوان الصيني 7.7 جنيها للشراء و 7.72 جنيها للبيع.