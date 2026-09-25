دون تغيير..تفاصيل سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

سجلت أسعار العملات الأجنبية استقرارا مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 25-9-2026 علي مستوي السوق الرسمية.
سعر العملات الأجنبية
وصل متوسط سعر العملات الأجنبية لدرجات مستقرة دون تغيير منذ آخر تعاملات في البنوك أمس .
سعر الدولار
بلغ متوسط سعر الدولار 51.73 جنيها للشراء و 51.83 جنيها للبيع.
سعر اليورو
بلغ سعر اليوور 58.78 جنيها للشراء و 59.08 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
وصل سعر الجنيه الإسترليني إلي 68.36 جنيها للشراء و 68.7 جنيها للبيع.
سعر الفرنك السويسري
سجل سعر الفرنك السويسري 62.49 جنيها للشراء و 62.68 جنيها للبيع .
سعر الكرون الدنماركي
وصل سعر الكرون الدنماركي 7.86 جنيها للشراء و 7.89 جنيها للبيع.
سعر الدولار الكندي
بلغ سعر الدولار الكندي 36.62 جنيها للشراء و 36,73 جنيها للبيع.
سعر الكرون السويدي
وصل سعر الكرون السويدي 5.22 جنيها للشراء و 5.23 جنيها للبيع .
سعر الـ100 ين ياباني
وصل سعر الـ100 ين ياباني 32.57 جنيها للشراء و 32.66 جنيها للبيع.
سعر الدولار الإسترالي
وصل سعر الدولار الإسترالي 36,35 جنيها للشراء و 36.45 جنيها للبيع.
سعر اليوان الصيني
وسجحل اليوان الصيني 7.7 جنيها للشراء و 7.72 جنيها للبيع.