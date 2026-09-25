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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في السودان وليبيا

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية ومسعد بولس
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية ومسعد بولس
الديب أبوعلي

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان وليبيا، وسبل تعزيز التنسيق بين الجامعة العربية والأطراف الدولية المعنية بالأزمتين.

وفي الشأن السوداني، أكد الأمين العام أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.

وفي الشأن الليبي، شدد الأمين العام على أهمية دفع المسار السياسي نحو توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات، مؤكداً أن استقرار ليبيا يتطلب توافقاً ليبياً خالصاً يصون الملكية الليبية للعملية السياسية، ومشيراً إلى استعداد الجامعة العربية لمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار.

كما استعرض الجانبان مجمل الأوضاع في المنطقة، وأكد الأمين العام أهمية احتواء التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي، بما يجنب المنطقة مزيداً من التدهور.

نبيل فهمي مسعد بولس الرئيس الأمريكي ليبيا السودان الجامعة العربية جامعة الدول العربية الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة

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