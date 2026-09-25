الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طالبتين مع شخص داخل ميكروباص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وطالبتين حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" بالقاهرة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 / الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة من (طالبتين) بأنه بتاريخ 18 / الجارى حدثت مشادة كلامية بينهما وأحد الأشخاص لخلاف بينهم حول أولوية استقلال سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم ، وأنهما لم يتضررا منه وعدم رغبتهما فى اتخاذ أية إجراءات قانونية حياله، إلا أنهما فوجئا بتداول مقطع الفيديو المشار إليه بمواقع التواصل الاجتماعى بدون علمهما حال حدوث المشادة الكلامية ، واتهما القائم على النشر بالتشهير بهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.