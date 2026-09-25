حبس شخص لاتهامه بتحطيم زجاج سيارة وسرقة محتوياتها بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس شخص لاتهامه بتحطيم زجاج سيارة وسرقة بعض محتوياتها حال توقفها بأحد الشوارع بمدينة نصر بالقاهرة.



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله صاحب الحساب من تحطيم زجاج سيارته وسرقة بعض محتوياتها حال توقفها بأحد الشوارع بمدينة نصر بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب (مالك شركة – مقيم بمحافظة المنوفية) وبسؤاله أقر باكتشافه وجود كسر بزجاج إحدى نوافذ السيارة خاصته وسرقة الشاشة الخاصة بها حال توقفها بتاريخ 22 الجاري بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان – مقيمان بذات الدائرة) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج"، وقيامهما بالتصرف فى الشاشة بالبيع لدى عميليهما سيئى النية (عاطلان – مقيمان بدائرة القسم) "أمكن ضبطهما" وتم بإرشادهما ضبط (الشاشة المستولى عليها).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.