شخصيتي لن تتغير أنا هكذا .. لامين يامال يرد على الانتقادات

كشف الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، عن حظوظه في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، والتي ترشح لها وسط منافسة كبيرة مع لاعبي العالم، على رأسهم كيليان مبابي، نجم ريال مدريد.

وقال يامال في تصريحات لشبكة "Teledeporte": "أعتقد أن ما افتقدته في العام الماضي كان دوري أبطال أوروبا، الذي فاز به باريس سان جيرمان، وهذا العام لدينا كأس العالم، لذلك الفرص موجودة".

وأوضح لامين يامال أن عدم التمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي كان أحد العوامل التي أثرت على فرصه آنذاك، وأكد أن تتويجه مع منتخب إسبانيا بكأس العالم يمنحه فرصة جديدة.

وأضاف: "مستوى لعبي كان حاضرًا أيضًا، كل شيء كان موجودًا، وفي النهاية لم يعد الأمر يعتمد علي".

وأكمل: "الشيء الجيد هو أنني هادئ بشأن ما قدمته، ولن أستبدل أي شيء مما قدمته في الموسم الماضي بأي شيء قدمه شخص آخر، لذلك لم يعد الأمر بيدي".

وبشأن انتقادات حديثه عن فرص الفوز بالكرة الذهبية، قال لامين يالم: "لو لم نتحدث أنا وكيليان مبابي، لتساءل الناس عن سبب عدم حديثنا. يطلبون منا أن نكون صادقين، ولكن عندما نكون كذلك، ينتقدوننا".

وأتم: "لكن في النهاية شخصيتي لن تتغير أبدًا، أنا هكذا. لا أريد أن أخدع أحدًا، ولن أقول أبدًا شيئًا لا أفكر فيه، لذلك سأستمر بهذه الطريقة حتى أعتزل، وأعتقد أن الناس سيعتادون على ذلك".