اجتماع مثمر.. ترامب: أمور عظيمة ستحصل بين الصين وأمريكا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بلقائه مع نظيره الصيني شي جين بينج اليوم الجمعة، وذلك عقب استقبال حافل وعشاء فاخر في البيت الأبيض.

وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال" اليوم الجمعة: "كان اجتماعا مثمرا للغاية، أمور عظيمة ستحدث بين الصين وأمريكا".

وأضاف ترامب :"كما هو الحال مع معظم الناس، بدا أنه يفضل تسمية الذكاء الاصطناعي، الذي يحمل اسماً غير دقيق، باسم أكثر دقة وأهمية، وهو الذكاء الخارق.. وسيكون ذلك خارقاً حقاً! وقد اتفق الجميع الليلة الماضية على ذلك أيضاً".



حضور عمالقة التكنولوجيا



وكان ترامب أقام مأدبة عشاء رسمية على شرف ضيفه الصيني بحضور حشد من أصحاب الثروات ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ، يتقدمهم عمالقة التكنولوجيا مثل الرئيس التنفيذي لتسلا وسبيس إكس إيلون ماسك، ومؤسس أمازون جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لجوجل وألفابت سوندار بيتشاي، ورئيس شركة "أوبن إيه آي" جريج بروكمان، ورئيس مجلس إدارة شركة ديل تكنولوجيز مايكل ديل، وآخرين.



قمة حول إيران وتايوان والذكاء الاصطناعي



وعقد الزعيمان قمة بحثا خلالها العلاقات الثنائية والملف الإيراني وتايوان، بالإضافة إلى الشؤون الاقتصادية والذكاء الاصطناعي، حيث قلل ترامب من مخاطره فيما بدا الرئيس الصيني أكثر حذراً.

وقال شي خلال المأدبة: "لدينا القدرة والمسؤولية معاً لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام، وضمان أن يظل تطويره دائماً في ظل الرقابة البشرية".

يشار إلى أن ترامب استهل زيارة الدولة هذه باستقبال شي شخصياً في المطار يوم الأربعاء الماضي، وهي المرة الأولى منذ أكثر من ستة عقود التي يستقبل فيها رئيس أمريكي رئيس دولة أجنبية في قاعدة أندروز قرب واشنطن.