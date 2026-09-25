اعرف سعر عيار 21 الآن في محلات الصاغة

ارتفع سعر أشهر أعيرة الذهب بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية الجمعة 25-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب اليوم

وصعد سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارًا، بمقدار 35 جنيهًا في المتوسط.

آخر تحديث لسعر عيار 21

وصل متوسط سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا مسجلًا 6260 جنيها .

تحركات الذهب

وشهد سعر جرام الذهب زيادة مع أول تعاملات مسائية له بقيمة تراوحت بين 30 و35 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7154 جنيها للشراء و7108 جنيهات للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6558 جنيها للشراء و 6516 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6260 جنيها للشراء و 6220 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5365 جنيها للشراء و 5331 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.08 ألف جنيه للشراء و 49.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4296 دولارا للشراء و 4995 دولارا للبيع.