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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد ساعات من إعلان الفائدة.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الخميس 24-9-2026 بعد اعلان البنك المركزي تثبيت الفائدة في البنوك المصرية.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تداولات مساء اليوم الخميس؛ ثبات سعر جرام الذهب من دون تغيير بعد انخفاض بقيمة 65 جنيها قبل ساعات من بدء التداولات المسائية.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في مصر 6225 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7114 جنيها للشراء و 7074 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6521 جنيها للشراء و 6484 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6225 جنيها للشراء و 6190 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر 18 الأوسط انتشارًا 5335 جنيها للشراء و 5305 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 49.8 ألف جنيه للشراء و 49.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4270 دولار للشراء و 4269 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر جرام الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب

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