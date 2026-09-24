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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كيف استقبل ترامب الرئيس الصيني في البيت الأبيض؟.. تفاصيل

الرئيس الصيني يحضر مراسم استقبال في البيت الأبيض
الرئيس الصيني يحضر مراسم استقبال في البيت الأبيض
أ ش أ

حضر الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، بتوقيت أمريكا، مراسم استقبال أقامها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا.

وكان الرئيس الصيني قد وصل إلى قاعدة أندروز المشتركة بعد ظهر أمس الأربعاء في زيارة دولة إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحظي شي وزوجته بينج لييوان باستقبال استثنائي عند مدرج الطائرة من قبل ترامب وزوجته ميلانيا ترامب فور وصولهما. وبعد أن نزل شي وبينج من الطائرة، تصافح الزوجان الرئاسيان وتبادلا التحيات على المدرج.

وتستمر زيارة شي إلى أمريكا لثلاثة أيام، وتأتي بعد أشهر قليلة فقط من رحلة ترامب إلى الصين في مايو الماضي.

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