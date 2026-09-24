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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أبو مازن يسأل الأمم المتحدة: "إلى متى ستظلون صامتين إزاء إسرائيل؟"

عباس
عباس
ناصر السيد

خاطب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعية العامة للأمم المتحدة عن بُعد بعد منعه من الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة بقرار من إدارة ترامب للعام الثاني على التوالي. 

وفي كلمة مسجلة قال الرئيس الفلسطيني إن "سياسات إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتقوّض حل الدولتين"، مضيفا أن ما يحدث في غزة والضفة الغربية هو مخطط استعماري يهدف إلى إجبارهم على الرحيل. 

وأوضح عباس "لقد خلّفت حرب الإبادة الجماعية كارثة فإلى متى ستظلون صامتين إزاء إسرائيل؟". 

يُذكر أن الإدارة الأمريكية لم تمنح أبو مازن تأشيرة دخول قبل اجتماع الجمعية العامة في نيويورك، إلا أن الأمم المتحدة قررت -خلافاً لمواقف إسرائيل والولايات المتحدة وباراجواي- السماح له بإلقاء كلمته عن بُعد.

عباس يسأل الأمم المتحدة صامتين إزاء إسرائيل الرئيس الفلسطيني حل الدولتين

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