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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: مصر تواصل دعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي
وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي
فرناس حفظي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦، في فعالية رفيعة المستوى حول تمكين المرأة، نظمتها السويد وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمشاركة مصر كدولة راعية للفعالية، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ألقى كلمة استعرض خلالها التجربة المصرية في دعم وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن الوزير عبد العاطي استعرض التقدم الذي حققته مصر في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتولي المناصب القيادية، ودعم مشاركتها الاقتصادية ، إلى جانب تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة والفتيات، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة في المناطق الريفية، مستعرضاً المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها "حياة كريمة"، وما توفره من برامج لدعم صحة المرأة والتعليم ومحو الأمية وتمكينها في مجالات ريادة الأعمال والشمول المالي.

 

كما سلط الوزير عبد العاطي الضوء على إلى الجهود المبذولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة ٢٠٢٦–٢٠٣١، والتي تواصل البناء على ما تحقق من مكتسبات في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة، وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومكافحة كافة أشكال التمييز، إلى جانب مواصلة رفع الوعي وبناء القدرات بما يدعم تمتع المرأة بحقوقها على قدم المساواة.

تناول الوزير عبد العاطي جهود مصر في تعزيز دور المرأة في مجالات السلام والأمن والاستجابة للأزمات الإنسانية، مؤكدا أهمية مراعاة احتياجات النساء والفتيات وتعزيز قدرتهن على الصمود، خاصة في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكداً  أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ومشيداً بالتعاون بين مصر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومشدداً على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والدينية، ومواصلة العمل على حماية المكتسبات المحققة وتوسيع الفرص أمام النساء والفتيات للمشاركة والقيادة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي السويد هيئة الأمم المتحدة للمرأة نيويورك

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