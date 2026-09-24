الرئيس الصيني: يجب إبقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة البشرية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، يوم الخميس أنه لا يمكن للتعاون بين الصين والولايات المتحدة حل جميع مشاكل العالم ولكن في حال عدم التعاون فستصبح المهمة أصعب.

وأضاف الرئيس الصيني خلال لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أنه على الولايات المتحدة والصين ضمان بقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة البشرية.

وأوضح بينج أنه يجب وجود حوار دائم بين الجيشين الأمريكي والصيني.

وفي نفس السياق، أكد الرئيس الأمريكي أنه سيناقش مع نظيره الصيني قضايا الأمن والذكاء الاصطناعي، مضيفا أن الولايات المتحدة والصين تعملان على بناء علاقات تجارية أكثر توازنا.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الصيني شي جين بينج أن بكين تريد تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، مؤكدا أنه سيعمل مع ترامب على تقوية العلاقات بين البلدين.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، استقبل الرئيس ترامب نظيره الصيني في البيت الأبيض، حيث بدأت مراسم زيارة الدولة الرسمية التي يقوم بها بينج إلى واشنطن.

وعلى وقع أصوات الأبواق، خرج الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب من مقر إقامتهما في البيت الأبيض وتوجها إلى "الحديقة الجنوبية" لاستقبال الرئيس شي والسيدة بينج، بحسب ما أفادت به “وكالة أسوشيتد” برس الإخبارية.