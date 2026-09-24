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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"أوقفوا المباراة": احتجاجات في أيرلندا لمقاطعة مباراة كرة قدم مع إسرائيل

احتجاجات في أيرلندا تطالب بعدم اللعب مع إسرائيل
احتجاجات في أيرلندا تطالب بعدم اللعب مع إسرائيل
خاطر عبادة

يواجه المنتخب الوطني الأيرلندي لكرة القدم دعوات متزايدة لمقاطعة مبارياته القادمة في دوري الأمم الأوروبية ضد إسرائيل، حيث تزيد احتجاجات "أوقفوا اللعبة" الضغط على اللاعبين والمسؤولين للتخلي عن المباريات.


من المقرر أن تواجه أيرلندا، التي انتقدت مراراً وتكراراً حرب إسرائيل في غزة واعترفت رسمياً بدولة فلسطين في عام 2024، إسرائيل، التي اتهمت الحكومة الأيرلندية بـ "سياسات متطرفة معادية لإسرائيل"، مرتين في مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الدولية للمنتخبات الوطنية الأوروبية.

من المقرر إقامة المباريات في 27 سبتمبر على أرض محايدة في ديبريسين، المجر، حيث ستكون إسرائيل من الناحية الفنية هي الفريق "المضيف"، وفي 4 أكتوبر في باتشكا توبولا، صربيا، حيث ستكون أيرلندا هي الفريق "المضيف" المحدد.

وأعلن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم أنه لن يسمح بدخول المشجعين الأيرلنديين إلى أي من المباراتين، عازياً ذلك إلى "تحديات تشغيلية ومخاوف تتعلق بالسلامة والأمن". وسيُسمح لعدد محدود من المشجعين الإسرائيليين بحضور مباراة سبتمبر.

لكن مع اقتراب موعد المباريات، اشتدت الضغوط لمقاطعتها هذا الأسبوع من الرياضيين واللاعبين الدوليين السابقين والمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.

تجمّع متظاهرون يحملون شعار "أوقفوا اللعبة"، ملفوفين بالأعلام الفلسطينية، يوم الاثنين أمام فندق كاسلنوك في دبلن، أيرلندا، حيث يقيم الفريق.

"نلعب ضد الإبادة"

في غضون ذلك، وقّع أكثر من 160 رياضيًا رسالة مفتوحة وجّهتها مجموعة الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين إلى منتخب جمهورية أيرلندا لكرة القدم للرجال، "يحثّونهم فيها على التصرّف بضمير حيّ ورفض المشاركة في مبارياتهم القادمة ضد إسرائيل".

اتهم الناشطون، وكذلك مدرب أيرلندا هيمير هالجريمسون نفسه، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة بردها على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، لكن هالغريمسون دافع عن قرار خوض المباريات قائلاً: "نحن لا نلعب مع الإبادة الجماعية، بل نلعب ضد الإبادة الجماعية".

لطالما أنكرت إسرائيل أن حملتها العسكرية ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وهو موقف أيده البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، وفي مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية، حيث تواجه دعوى إبادة جماعية رفعتها جنوب أفريقيا، قالت إسرائيل: "إسرائيل تحارب إرهابيي حماس، لا المدنيين"، ووصفت الصراع بأنه "حرب دفاعية ضد حماس، لا ضد الشعب الفلسطيني".


الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يرد على مدرب أيرلندا

أدلى هالجريمسون، وهو من أيسلندا، بتصريحاته حول "لعب أيرلندا ضد الإبادة الجماعية" عندما أعلن عن تشكيلته في مؤتمر صحفي في دبلن في 17 سبتمبر.

قال: "دون الخوض في التفاصيل الفردية، لا يشعر أيٌّ منا بالراحة في خوض هذه الألعاب، ولكن بمجرد أن نقرر خوضها، نتكاتف جميعًا ونلعب كفريق واحد. نحن لا نلعب مع الإبادة الجماعية، بل نلعب ضدها. نحن نلعب ضد إسرائيل، لا نلعب معها."

يوم الاثنين، وجّه الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم انتقادات لاذعة لهالجريمسون في منشور على موقع X، قائلاً: "لقد أسهمنا في خدمة العالم والإنسانية في مجالات لا حصر لها، وحصدنا عدداً هائلاً من جوائز نوبل. مع الأسف، لم نجد بعدُ علاجاً للغباء والجهل والنفاق الذي يتسم به مدرب المنتخب [الأيرلندي]. نحن لا نلعب مع الجهل والنفاق والغباء، بل نلعب ضد المدرب الذي يجسّدها".
وذكرت قناة "سبورت 5"، وهي إحدى أبرز وسائل الإعلام الرياضية الإسرائيلية، يوم الأحد، أن رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، شينو زوارتس، يدرس تقديم شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن تصريحات هالجريمسون. ونقلت القناة عن "مسؤولين في الاتحاد ما زالوا في إسرائيل" قولهم: "من المستحيل أن يتهمنا أحد بالإبادة الجماعية دون أن يرد عليه".

أبلغ الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم مجلة نيوزويك أنه ينتظر حتى انتهاء المباراتين القادمتين لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيمضي قدماً في تقديم الشكوى.

سبق أن انتقد هالجريمسون مشاركة إسرائيل في البطولة - ففي أكتوبر الماضي، قال: "لا أرى فرقاً بين قيام الفيفا واليويفا بحظر روسيا (بعد غزو أوكرانيا عام 2022) وعدم حظر إسرائيل. لا أرى أي فرق".

الاتحاد الدولي لكرة القدم يرد على دعوات المقاطعة
قال الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم الأيرلندي ديفيد كوريل الأسبوع الماضي إنه يستطيع أن يرى "قوة المشاعر (المعارضة لمشاركة أيرلندا في المباريات) الموجودة"، واصفاً إياها بأنها "ملموسة" خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية الوطنية.

قال كوريل: "أعتقد أن الاتحاد قد وُضع في موقف صعب للغاية. لقد وصلنا إلى هنا لأننا وقعنا في قرعة لتحديد المجموعة المؤهلة، ولكن الأمر ازداد تعقيداً أيضاً بسبب اتخاذ الاتحاد موقفاً قوياً للغاية علناً ورسمياً مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضاف: "لذا آمل أن يدرك الناس أننا غالباً ما نلتزم الصمت حيال هذا الموضوع، وكما قال هيمير، فنحن نلعب ضد إسرائيل، لا معها. ثمة فرقٌ هنا. وسنواصل الدعوة إلى التغيير، لكننا نعتقد أن تأثيره أقوى على المستوى المؤسسي منه على مستوى المقاطعة الفردية".

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