لقاء عربي - كولومبي يؤكد رفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

التقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع عمر بولا إسكوبار، وزير خارجية كولومبيا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد فهمي خلال اللقاء الموقف العربي الرافض للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، معرباً عن أهمية مراجعة كولومبيا موقفها في هذا الخصوص، وبما يتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أكد فهمي أهمية عدم اتخاذ الدول أي إجراءات تمس قضايا الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيراً إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.