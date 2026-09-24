قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى في التجمع
شي: زيارتي لأمريكا من أجل الصداقة والتعاون ورفاهية شعبي البلدين
استقرار أسعار الذهب مساء اليوم.. وعيار 21 عند هذا المستوى
«الأرصاد» تعلن تفاصيل الطقس غدا.. أمطار متفرقة واضطراب بالملاحة البحرية
الإمارات تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية حتى إشعار آخر
وزير الخارجية: لا بديل عن السلطة الفلسطينية للقيام بدورها في غزة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية
قائمة المنقولات تقليد من الشريعة اليهودية.. أزهري يعلن مفاجأة عن المشكلات الأسرية
خالد الجندي: الاحتكام إلى القانون يمنع ضياع الحقوق أو التلاعب بها.. فيديو
وزير الخارجية: مصر ترفض بشكل كامل كل الخطط والسياسات المعلنة لتهجير الفلسطينيين
طرح البرومو الرسمي لفيلم «مطلوب عائليًا» لـ كريم عبد العزيز وياسمين صبري
الرئيس الصيني من البيت الأبيض: أبوابنا مفتوحة ونرحب باستثمارات الشركات الأمريكية
بعد إعلان الفائدة.. تفاصيل أسعار العملات الأجنبية والدولار واليورو الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لقاء عربي - كولومبي يؤكد رفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

التقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع عمر بولا إسكوبار، وزير خارجية كولومبيا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد فهمي خلال اللقاء الموقف العربي الرافض للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، معرباً عن أهمية مراجعة كولومبيا موقفها في هذا الخصوص، وبما يتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أكد فهمي أهمية عدم اتخاذ الدول أي إجراءات تمس قضايا الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيراً إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

نبيل فهمي كولومبيا وزير خارجية كولومبيا جامعة الدول العربية عمر بولا إسكوبار الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك الجولان السوري الجولان السوري المحتل القدس الشرقية إسرائيل سوريا الجولان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر توقِّع مذكرة تفاهم مع جامعة الكوت بالعراق

تعزيزًا للعلاقات المصرية العراقية.. مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر والكوت

الصيام

تبدأ غدًا.. صيام الأيام البيض من شهر ربيع الأخر.. اعرف موعده والحكمة منه

أمين البحوث الإسلامية لخريجي بروناي: تخرجكم بداية لرسالة الأزهر في نشر الوسطية ومواجهة التطرف

أمين البحوث الإسلامية لخريجي بروناي: تخرجكم بداية لرسالة الأزهر في نشر الوسطية ومواجهة التطرف

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد