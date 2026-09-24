تعرف على جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 ومسارات تكريم المبدعين ودور النشر

يواصل معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته لعام 2026 تعزيز حضوره كواحد من أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة، من خلال منظومة متكاملة من الجوائز والتكريمات التي تستهدف دعم الكتاب والمبدعين والناشرين، وتشجيع الإنتاج الثقافي والأدبي عربيًا وعالميًا.

ويقام المعرض تنفيذًا لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن رؤية ثقافية تهدف إلى ترسيخ مكانة الكتاب، ودعم صناعة النشر، وفتح مساحات أوسع أمام المبدعين والمؤسسات الثقافية.

وتشمل قائمة جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 جائزة شخصية العام الثقافية، التي تكرم إحدى الشخصيات صاحبة الإسهامات البارزة في المشهد الثقافي والمعرفي.

كما تضم الجوائز جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي، في إطار دعم الإنتاج الفكري والأدبي المحلي وتشجيع الكتاب الإماراتيين على مواصلة الإبداع.

وتتضمن القائمة كذلك جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية، بما يعكس اهتمام المعرض بدعم الرواية العربية وإبراز الأعمال الأدبية المتميزة.

ويمنح المعرض أيضًا جائزة الشارقة لأفضل كتاب أجنبي، في خطوة تعكس انفتاحه على التجارب الثقافية والأدبية العالمية وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة.

وتشمل مسارات التكريم جائزة الشارقة لتكريم دور النشر، تقديرًا للدور الذي تقوم به المؤسسات الناشرة في دعم حركة التأليف، وتوسيع انتشار الكتاب، وإيصال المعرفة إلى القراء.

وتعكس هذه الجوائز توجه معرض الشارقة الدولي للكتاب نحو تقديم تجربة ثقافية تتجاوز فكرة عرض وبيع الكتب، لتشمل دعم الإبداع والتأليف والنشر وتكريم أصحاب الإسهامات المؤثرة في صناعة الثقافة.

كما تؤكد تنوع الجوائز بين الكاتب والناشر والشخصية الثقافية والكتاب العربي والأجنبي، بما يعزز من مكانة المعرض كمنصة تجمع بين مختلف أطراف صناعة الكتاب وتحتفي بالإنتاج الثقافي بمختلف أشكاله.