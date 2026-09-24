قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي
أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية ومروة ناجي يختتمان فعاليات مؤتمر «الهوية الوطنية» بحفل موسيقي على المسرح الكبير
قرار عاجل من البنك المركزي| خامس تثبيت لأسعار الفائدة.. وهذا سعر الدولار
الأرصاد السعودية: أمطار رعدية وسيول تضرب مكة و3 مناطق حتى الأحد
اقبال كبير .. كيفية التقديم لحجز شقة بنظام الإيجار بـ سكن لكل المصريين 9
بعد إعلان الفائدة.. سعر الدولار في البنوك المصرية الآن
موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027
الأعلى للإعلام: مد فترة البث المباشر للبرامج الرياضية غدًا
التضامن: إتاحة كفالة أكثر من طفل للأسرة.. وتقديم الخدمات الاجتماعية عبر البريد
الأهلي يجهز طاهر محمد طاهر لمباراة القمة أمام الزمالك
طارق يحيى يثير الجدل : حسام عبد المجيد في الأهلي ..وبيزيرا في الطريق
من التليفون | ادفع مصروفات المدرسة أونلاين.. 8 خطوات إلكترونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هشام ماجد: مسرحية خيال مريض مناسبة للأطفال والكبار

هشام ماجد: مسرحية خيال مريض مناسبة للأطفال والكبار
هشام ماجد: مسرحية خيال مريض مناسبة للأطفال والكبار
سعيد فراج   -  
تصوير صلاح مهدي

أعرب الفنان هشام ماجد، عن سعادته بعرض مسرحية خيال مريض، في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من اليوم الخميس.

وقال هشام ماجد خلال المؤتمر الصحفي للعرض، إن مسرحية خيال مريض تصلح للأطفال والكبار، في مضمون الأحداث مشيرا إلى سعادته بردود الأفعال في بداية العرض وقبل الانتقال به إلى العاصمة الإدارية الجديدة.


عرض مسرحية “خيال مريض” بالعاصمة الإدارية الجديدة

تواصل العاصمة الجديدة ترسيخ حضورها كمدينة نابضة بالحياة ووجهة متكاملة للفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية باستضافة العرض المسرحي الكوميدي "خيال مريض" على مسرح الدراما بمدينة الفنون والثقافة.

وذلك أيام 24 و25 سبتمبر الجاري و1، 2 أكتوبر القادم، الامر الذي يجسد ما تمتلكه المدينة من إمكانات وبنية متكاملة من مسارح وقاعات وتجهيزات مصممة وفق أحدث المعايير وفي إطار ما تشهده العاصمة الجديدة من حراك متواصل في مختلف المجالات وحرصها على إتاحة مساحات جديدة للفن والإبداع أمام الجمهور المصري.

ويأتي عرض "خيال مريض" في العاصمة الجديدة امتدادًا للنجاح الجماهيري الذي حققته المسرحية خلال موسم عروضها الصيفية، حيث شهدت إقبالًا جماهيريًا لافتًا، ورفعت لافتة " كامل العدد" خلال عدد من عروضها، لتنتقل بنجاحها إلى مسرح الدراما بمدينة الفنون والثقافة.

مسرحية “خيال مريض”

وتدور أحداث مسرحية "خيال مريض" في إطار كوميدي، من خلال شخصية الدكتور طه، التي يجسدها الفنان هشام ماجد، والذي يتعامل مع مرضاه بأسلوب مختلف، لتتوالى مجموعة من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تشكل محور أحداث العرض.


ويشارك في بطولة المسرحية، إلى جانب الفنان هشام ماجد، كل من محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، أحمد الرافعي، دينا دياب، نغم صالح، محسن منصور، وليد عبد الغني، ريهام عزت، ونورا سليمان.
والمسرحية من تأليف وإخراج محمد حمدي، وإنتاج شركة فكر للمنتجة يارا حسن.

وتعكس هذه الفعاليات جانبًا من التحول الذي تشهده العاصمة الجديدة، التي لم تعد تقتصر على كونها مركزًا إداريًا وعمرانيًا، وإنما تتشكل فيها ملامح مدينة متكاملة للحياة والعمل والثقافة والفنون والترفيه، تستقبل الفعاليات الكبرى وتوفر لسكانها وزوارها تجارب متنوعة في أجواء عصرية.
 

هشام ماجد اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء أبو كارت

وزير الخزانة الأمريكي

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

البنزين

ما القادم لأسعار البنزين والسولار؟.. خبير اقتصادي يوضح

أوضاع إنسانية كارثية في اليمن

أكثر من 150 ألفا.. اليمن: جهود كبيرة لمساعدة النازحين جراء التصعيد العسكري

نتنياهو وترامب

نتنياهو يفشل في ترتيب لقاء مع الرئيس ترامب على هامش زيارته نيويورك

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد