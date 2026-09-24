خلاف على شراء الخبز .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالشوم في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى بعض الأشخاص على أحد المخابز بإستخدام عصى خشبية بالمنيا.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 23/الجارى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق بين طرف أول: (مالك مخبز ، شخصين)، وطرف ثانى: (عامل "مصاب بكدمة بالوجه ، وشقيقه ونجل شقيقه ، و 6 من أنجال عمومته) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بين مالك المخبز وأحد أفراد الطرف الثانى حول شراء الخبز، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب مما أدى لحدوث الإصابة المنوه عنها وقيام الطرف الثانى بالتلويح "بعصى خشبية" دون حدوث إصابات .





أمكن ضبط طرفى المشاجرة وضبط بحوزة الطرف الثانى (9 عصى خشبية المستخدمين فى الواقعة)..وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.