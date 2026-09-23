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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كم تبلغ تكلفة الحج السياحي هذا العام؟ قائمة الأسعار الكاملة لبرامج البري والاقتصادي والمخيمات

الحج السياحي
الحج السياحي
خالد يوسف

تتجه أنظار الراغبين في أداء فريضة الحج نحو موسم 1448هـ، بالتزامن مع إعلان وزارة السياحة والآثار عن الضوابط الرسمية لبرامج الحج السياحي 2027، وتحديد سقوف سعرية تناسب مختلف المستويات بدءاً من الحج البري الاقتصادي وحتى برامج المخيمات الفاخرة، حيث يشهد الماراثون تنافسًا واسعًا بين الشركات لتوفير أفضل الخدمات وتسكين الحجاج، لذا كثر البحث عن التفاصيل الكاملة للأسعار، شروط التقديم، وكيفية اختيار البرنامج الأنسب للرحلة الإيمانية المباركة بكل سهولة.  

أسعار برامج الحج السياحي 2027

- الحج البري مستوى «ج»: 230 ألف جنيه، جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيها.

- الحج البري مستوى «ب»: 255 ألف جنيه، جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيها.

ـ الحج البري مستوى «أ»: 260 ألف جنيه، جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيها.

ـ الحج الاقتصادي بالطيران مستوى «ج»: 270 ألف جنيه، جدية الحجز 80 ألفًا و150 جنيها.

حجاج بيت الله الحرام

ـ الحج الاقتصادي بالطيران مستوى «ب»: 290 ألف جنيه، جدية الحجز 80 ألفًا و150 جنيها.

ـ الحج الاقتصادي بالطيران مستوى «أ»: 310 آلاف جنيه، جدية الحجز 80 ألفًا و150 جنيها.

ـ الحج السياحي بنظام المخيمات مستوى «ج»: 395 ألف جنيه، جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيها.

ـ الحج السياحي بنظام المخيمات مستوى «ب»: 545 ألف جنيه، جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيها.

ـ الحج السياحي أبراج: 580 ألف جنيه، جدية الحجز 150 ألفًا و150 جنيها.

ـ الحج السياحي بنظام المخيمات مستوى «أ»: 650 ألف جنيه، جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيها.

تفاصيل التسكين والوجبات في برامج الحج السياحي 2027

-التسكين يكون رباعيا أو خماسيا وفقا للضوابط المنظمة.

-التسكين السداسي يسمح به في الأجنحة أو الغرف الواسعة بعد معاينتها واعتمادها من اللجنة المختصة.

-يشترط أن يكون الفندق حاصلا على الترخيص اللازم ومفعلا على المسار الإلكتروني.

رحلة الحج

-تلتزم شركة السياحة بتوضيح نظام الوجبات وتفاصيلها بشكل واضح في العقد المبرم مع الحجاج.

-يحصل الحجاج على وجبتين يوميا خلال الإقامة في فنادق مكة والمدينة.

-يحصل الحجاج على ثلاث وجبات يوميا خلال فترة الإقامة في المشاعر المقدسة.

جدية حجز برامج الحج السياحي 2027

-الحج البري: تبلغ جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيها لجميع المستويات.

-الحج الاقتصادي بالطيران: تصل جدية الحجز إلى 80 ألفًا و150 جنيها.

الحج السياحي

-الحج السياحي مخيمات: تبلغ جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيها.

-الحج السياحي أبراج: تصل جدية الحجز إلى 150 ألفًا و150 جنيها.

مسافات السكن في برامج الحج السياحي

حددت الضوابط مسافات السكن في مكة المكرمة، حيث يكون المستوى «أ» حتى 1250 مترا من الحرم، بينما يمتد المستوى «ب» من بعد 1250 مترا وحتى 2000 متر، والمستوى «ج» من بعد 2000 متر وحتى 4000 متر.

مسافات السكن في مكة المكرمة

وفي حالة وجود السكن على مسافة تزيد على 1250 مترًا من الحرم، يجب توفير خدمة «شاتل باص» لنقل الحجاج بما يغطي الطاقة الاستيعابية للفندق.

وفي المدينة المنورة، تصل أقصى مسافة للسكن إلى 1250 مترا من المسجد النبوي، مع توفير خدمة نقل للسكن الذي يتجاوز 1000 متر، وتكون مدة الإقامة ثلاثة ليالي على الأقل.

موعد التقديم لقرعة الحج السياحي 2027

أوضحت وزارة السياحة والآثار أن تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي يتم من خلال شركات السياحة المصرية، عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، خلال الفترة من 4 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر 2026، حيث يتبقى 3 أيام، وذلك من خلال الضغط هنـــــــــــا.

ومن المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي 2027 لجميع مستويات البرامج يوم 30 سبتمبر 2026 الجاري، وفقا للجدول الزمني المحدد لموسم الحج الجديد.

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