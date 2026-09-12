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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحج السياحي 2027.. الأسعار والشروط وموعد القرعة وأبرز الضوابط

الحج السياحي
الحج السياحي
محمد غالي

يترقب الراغبون في أداء فريضة الحج تفاصيل موسم الحج السياحي 2027، بالتزامن مع استمرار تسجيل المواطنين في القرعة من خلال شركات السياحة المعتمدة، وسط ضوابط جديدة تستهدف تنظيم البرامج ورفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، مع أسعار تبدأ من 230 ألف جنيه.

موعد قرعة الحج السياحي 2027

بدأ تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي يوم 4 سبتمبر 2026، من خلال شركات السياحة المصرية على البوابة المصرية الموحدة للحج، ويستمر التسجيل حتى 27 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لجميع مستويات الحج السياحي وإعلان النتائج يوم 30 سبتمبر 2026.

الحج السياحي

خطوات التقديم للحج السياحي

تبدأ إجراءات التقديم باختيار شركة سياحة معتمدة، ثم تقديم المستندات المطلوبة واستكمال البيانات وسداد مقدم جدية الحجز، مع ضرورة مراجعة البيانات والاحتفاظ بالعقد وإيصالات السداد.

شروط الحج السياحي 2027

تشترط ضوابط الموسم ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، وألا يقل عمر المرافق عن 12 عاما، ويتم احتساب السن في 28 يناير 2027.

كما يشترط ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج من خلال أي جهة منظمة للحج في المواسم السابقة، إلى جانب اجتياز الفحوص الطبية واستيفاء الاشتراطات الصحية.

أسعار الحج السياحي 2027

جاءت أسعار برامج الحج السياحي وفقا للمستويات المختلفة كالتالي.

الحج السياحي أبراج

بلغ سعر برنامج أبراج 580 ألف جنيه.

الحج السياحي مخيمات

مخيمات أ 650 ألف جنيه.

مخيمات ب 545 ألف جنيه.

مخيمات ج 395 ألف جنيه.

الحج السياحي الاقتصادي

اقتصادي أ 310 آلاف جنيه.

اقتصادي ب 290 ألف جنيه.

اقتصادي ج 270 ألف جنيه.

الحج السياحي البري

بري أ 260 ألف جنيه.

بري ب 255 ألف جنيه.

بري ج 230 ألف جنيه.

وتعد هذه الأسعار حدودا قصوى للبرامج، ويجوز للشركات تقديم برامج بأسعار أقل بشرط الالتزام بالمواصفات والخدمات المتفق عليها مع الحجاج.

الحج السياحي

أبرز ضوابط الحج السياحي 2027

تؤكد الضوابط الطبيعة التعاقدية للعلاقة بين شركة السياحة والحاج، مع الالتزام بالخدمات والأسعار ومواعيد الإقامة والانتقالات المتفق عليها.

كما تنظم الضوابط الخدمات الإضافية من خلال عقود واضحة تحدد طبيعة الخدمة وقيمتها، بما يمنع فرض تكاليف إضافية خارج إطار التعاقد.

تطبيق رفيق لمتابعة الحجاج

تلتزم شركات السياحة بإخطار الحجاج بتطبيق رفيق وإنشاء حسابات لهم، بما يتيح متابعة مراحل الرحلة منذ مغادرة مصر وحتى الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والعودة.

كما يستخدم التطبيق في الإبلاغ عن الحالات المرضية والوفيات وحالات الفقد وتلقي البلاغات والشكاوى.

وتتضمن المنظومة لأول مرة آلية لتقييم جودة الخدمات، بواقع 50 بالمئة لتقييم شركة السياحة و30 بالمئة للمشرفين و20 بالمئة لتقييم الحجاج.

الحج السياحي

ضوابط الإقامة وحقائب الحجاج

تتضمن الضوابط الحجز المبكر لمخيمات المشاعر المقدسة، مع السماح باختيار أماكن إقامة في مكة المكرمة على مسافة لا تتجاوز 4 آلاف متر من الحرم، إلى جانب المناطق المعتمدة سابقا والمناطق الجديدة بعد معاينتها.

كما تلتزم الشركات بوضع بيانات الحاج ورقم جواز السفر وبيانات الرحلة والفندق والمشرف على الحقائب، مع توجيه الحجاج إلى حمل حقيبة ظهر تحتوي على الاحتياجات الأساسية لمدة 24 ساعة.

ضوابط الحج البري

تشترط ضوابط الحج البري الالتزام بالمسارات التي تحددها المملكة، وأن تتم الرحلات عبر منفذ حالة عمار، مع الالتزام بمواعيد العبارات والتعاقد مع شركات النقل المعتمدة داخل السعودية.

كما يجب ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2023، وألا تقل حمولتها عن 40 راكبا، مع اجتياز الفحص الفني والسياحي وتوفير سائق احتياطي.

وتشمل اشتراطات السلامة توفير طفايات الحريق وحقائب الإسعافات الأولية وقطع الغيار، مع التأكد من كفاءة أجهزة التتبع وتحديد السرعة، وحظر فصلها أو تعطيلها طوال الرحلة.

ويأتي موسم الحج السياحي 2027 في إطار توجه نحو زيادة الاعتماد على الرقمنة وتنظيم العلاقة بين الحجاج وشركات السياحة، مع تعزيز الرقابة على الخدمات ورفع مستويات الأمان والمتابعة خلال مختلف مراحل الرحلة.

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