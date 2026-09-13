نقيب الأطباء: طلاب كليات الطب الخاصة بلا مستشفيات مُهدّدون بالتشرّد

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن أزمة كليات الطب الخاصة التي لم تستوفِ شرط إنشاء المستشفيات الجامعية تهدّد مستقبل الطلاب، موضحًا أن 4 كليات فقط من أصل 18 كلية أنشأت مستشفياتها، بينما لم تستكمل باقي الكليات المطلوب منها حتى الآن.

وأضاف «عبد الحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن الطلاب في الكليات التي لا تمتلك مستشفيات جامعية مهددون بالتشرد، مؤكدًا أن التدريب العملي يمثل شرطًا أساسيًا لتأهيل الطبيب.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن التعاقد مع كليات الطب الحكومية لاستضافة طلاب الكليات الخاصة كان حلًا مؤقتًا للدفعات السابقة، لكنه لا يصلح كحل دائم، خاصة في ظل ازدحام المستشفيات الجامعية الحكومية بطلابها الأصليين.

وشدّد على ضرورة وقف قبول دفعات جديدة في كليات الطب التي لم تستوفِ شروط إنشاء المستشفيات الجامعية، لحين استكمال المتطلبات اللازمة وضمان جودة التدريب والتعليم الطبي.