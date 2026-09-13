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بروتوكول تعاون بين «المصرية للمطارات» وأكاديمية مصر للطيران للتدريب .. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين «المصرية للمطارات» وأكاديمية مصر للطيران للتدريب .. صور

معرض العلمين - قيادات وزارة الطيران
معرض العلمين - قيادات وزارة الطيران
نورهان خفاجي

شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للمطارات وأكاديمية مصر للطيران للتدريب، وذلك على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026»، وذلك بحضورالطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران و المهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

ويستهدف البروتوكول تعزيز مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، والاستفادة من الإمكانات والخبرات التدريبية المتاحة لدى كل منهما، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من سلطة الطيران المدني ، بما يتناسب مع طبيعة المهام واحتياجات العمل، ويسهم في رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدراتهم المهنية.

وقّع البروتوكول الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، والطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، حيث يتضمن التعاون تبادل الخبرات الفنية والمعرفة المتخصصة، والاستفادة من الكوادر التدريبية، بما يدعم توحيد وتكامل الجهود في المجالات ذات الصلة، ويسهم في الارتقاء بمستويات الأداء.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة منظومة الطيران المدني، مشيرًا إلى أهمية أن تستند البرامج التدريبية إلى الاحتياجات الفعلية لمواقع العمل، بما يضمن تأهيل كوادر قادرة على أداء مهامها وفقًا لأعلى المعايير المهنية.

وأضاف «الحفني» أن التكامل بين الشركات والجهات التابعة للوزارة يمثل عنصرًا مهمًا في تعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة داخل قطاع الطيران المدني، بما يدعم تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء، ويعزز قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي.

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