«تقاطيعي مسمسمة زيها».. خالد الصاوي يتغزّل فى شقيقته ويكشف مدى التشابه بينهما | شاهد

شارك الفنان خالد الصاوي متابعيه عبر فيسبوك مقطع فيديو جديدًا ظهر خلاله برفقة شقيقته داخل السيارة، في أجواء عائلية مليئة بالضحك والمرح.

وظهر خالد الصاوي خلال الفيديو وهو يتغزّل في شقيقته، معلقًا على مدى التشابه بينهما، وقال: «أنا وأختي نسخة من بعض، تقاطيعي مسمسمة زيها، نسخة من بعض»، وسط حالة من الضحك والسعادة التي جمعت بينهما.

ولاقى الفيديو تفاعلًا من متابعي خالد الصاوي، الذين أشادوا بالأجواء العائلية التي ظهر عليها الفنان برفقة شقيقته، مؤكدين ملاحظتهم للتشابه بينهما.

آخر أعمال خالد الصاوي

ومن ناحية أخرى، ينتظر الفنان خالد الصاوي عرض عدد من أعماله السينمائية الجديدة، من بينها فيلم «بسط عضلات»، بطولة الفنان أحمد مالك، إلى جانب فيلم «حدوتة» بطولة الفنان أحمد حلمي.

كما عُرض له مؤخرًا فيلم «شمشون ودليلة»، بطولة أحمد العوضي ومي عمر، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق حول «دليلة»، وهي شابة تعتمد على جمالها وذكائها لسرقة الأثرياء، قبل أن تلتقي بالصدفة بـ«شمشون»، اللص التائب الذي يضطر للعودة إلى عالم الجريمة لإنقاذ شقيقته.

ويتحد شمشون ودليلة لتنفيذ عملية سرقة ماسة ثمينة من رجل أعمال أجنبي، لكن مع تصاعد الأحداث، يواجه كل منهما اختبارات صعبة قد تغير مصيرهما، وتكشف حقيقة دوافعهما.