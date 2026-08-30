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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد إعلان نتائج حج القرعة 2027 وطرق الاستعلام

موعد إعلان نتائج حج القرعة 2027 وطرق الاستعلام
موعد إعلان نتائج حج القرعة 2027 وطرق الاستعلام
محمد غالي

تستعد وزارة الداخلية لإجراء قرعة الحج 2027 لموسم حج 1448هـ، بعد انتهاء فترة استقبال طلبات التقدم التي بدأت في 12 أغسطس واستمرت حتى الخميس 27 أغسطس 2026.

وذلك وسط ترقب آلاف المواطنين لمعرفة أسماء الفائزين وفرصهم في أداء فريضة الحج ضمن القرعة العلنية التي تجريها الوزارة في مديريات الأمن بمختلف المحافظات.

وأعلنت وزارة الداخلية الجدول الزمني المحدد لإجراء قرعة الحج 2027، والتي تستمر على مدار 3 أيام متتالية، تبدأ من الاثنين 31 أغسطس وتختتم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، وفقا للتوزيع الجغرافي لمديريات الأمن.

موعد إعلان نتائج حج القرعة 2027 وطرق الاستعلام

جدول قرعة الحج 2027 في المحافظات

حددت وزارة الداخلية مواعيد إجراء القرعة العلنية لموسم حج 1448هـ وفقا لجدول زمني يشمل مختلف المحافظات، وذلك على النحو التالي:

الاثنين 31 أغسطس 2026

تجرى قرعة الحج في مديريات أمن القاهرة والجيزة ودمياط والدقهلية والمنيا والشرقية وأسوان والسويس ومطروح والوادي الجديد.

الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

تشمل القرعة مديريات أمن الغربية وبني سويف والإسكندرية والقليوبية وبورسعيد وكفر الشيخ والأقصر وأسيوط.

الأربعاء 2 سبتمبر 2026

تستكمل وزارة الداخلية إجراءات القرعة في مديريات أمن البحيرة والمنوفية والفيوم والإسماعيلية والبحر الأحمر وقنا وجنوب سيناء وشمال سيناء وسوهاج.

موعد إعلان نتائج حج القرعة 2027 وطرق الاستعلام

متى تظهر نتيجة قرعة الحج 2027؟

يبدأ المتقدمون في الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2027 عقب انتهاء إجراءات القرعة وإعلان النتائج الخاصة بكل محافظة، حيث يمكن للمواطن معرفة موقف طلبه إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه إلى مديرية الأمن.

وتتيح وزارة الداخلية الاستعلام عن النتيجة من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج عبر الموقع الرسمي للوزارة، كما يمكن استخدام الخدمة الصوتية المخصصة للاستعلام عن نتائج القرعة من خلال الرقم 0227983000.

حضور قرعة الحج العلنية

وتتيح وزارة الداخلية للمتقدمين إمكانية حضور مراسم إجراء القرعة العلنية لموسم حج 1448هـ، وذلك وفقا للمواعيد المحددة لكل محافظة ضمن الجدول المعلن من الوزارة.

وتأتي إجراءات القرعة في إطار تنظيم موسم الحج وإتاحة الفرصة أمام المواطنين المتقدمين لمعرفة نتائج القرعة بصورة علنية ووفقا للقواعد والإجراءات المنظمة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2027

عقب إعلان نتيجة القرعة الخاصة بمحافظة المتقدم، يمكن الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا من خلال اتباع عدد من الخطوات، وهي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

اختيار خدمات الحج والانتقال إلى البوابة المصرية للحج.

اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج.

إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم.

الضغط على خيار الاستعلام لمعرفة موقف الطلب والنتيجة.

موعد إعلان نتائج حج القرعة 2027 وطرق الاستعلام

كما يمكن للمتقدمين الاستعلام عن النتيجة من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لذلك، بما يوفر أكثر من وسيلة لمعرفة نتيجة القرعة عقب إعلانها رسميا.

وتواصل وزارة الداخلية استكمال إجراءات موسم حج 1448هـ وفقا للجدول الزمني المحدد، على أن يتم إعلان نتائج القرعة تباعا بحسب مواعيد إجراء القرعة في كل مديرية أمن، مع ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات المتعلقة بالنتائج والإجراءات التالية للفائزين.

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