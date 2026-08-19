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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حج الجمعيات 2027.. فتح باب التقديم رسميًا وهذه شروط القبول والفئات الممنوعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار عبد العظيم

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي استقبال طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج ضمن منظومة حج الجمعيات الأهلية لموسم 2027، وسط إقبال من الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي توفرها المنظومة، والتي تخضع لمجموعة من القواعد والضوابط المنظمة لعملية التقديم والاختيار.

وأعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج تفاصيل التقديم لموسم الحج الجديد، موضحة شروط قبول الطلبات، وإجراءات تقدم أفراد الأسرة معًا، إلى جانب الضوابط الخاصة بكبار السن والمرافقين، وكذلك الفئات التي لا يسمح لها بالمشاركة في موسم الحج لأسباب صحية.

موعد التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027

أكد أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 2027 بدأ، ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

وأوضح أن أفراد الأسرة الراغبين في أداء الحج معًا يمكنهم التقدم من خلال طلب واحد، حيث يتم إدراجهم في استمارة موحدة، بما ييسر إجراءات التقديم للراغبين في السفر برفقة ذويهم.

 

هل يشترط التقديم من محافظة الإقامة؟

ومن أبرز التيسيرات التي تتضمنها إجراءات التقديم، عدم إلزام المواطن بالتقدم من المحافظة المثبتة في بطاقة الرقم القومي.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أن المواطن يستطيع تقديم طلبه من أي محافظة، دون التقيد بمحل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات تستهدف تسهيل عملية التقديم أمام المواطنين وإتاحة الفرصة للراغبين في المشاركة بموسم حج الجمعيات الأهلية.

 

شروط التقديم لحج الجمعيات 2027

واستعرض أيمن عبدالموجود أبرز الشروط المطلوبة للتقدم لموسم الحج 2027.

وتشمل أهم الشروط:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون كامل الأهلية لأداء مناسك الحج.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

إمكانية تقدم أفراد الأسرة معًا من خلال طلب واحد.

لا يشترط تقديم الطلب من المحافظة المسجلة في بطاقة الرقم القومي.

 

شرط المرافق لكبار السن

وتولي ضوابط حج الجمعيات اهتمامًا خاصًا بكبار السن، حيث أوضح أيمن عبدالموجود أن المتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا يشترط وجود مرافق معهم.

ويهدف هذا الإجراء إلى توفير الدعم اللازم لكبار السن خلال رحلة الحج، ومساعدتهم في التنقل وأداء المناسك، خاصة أن رحلة الحج تتطلب جهدًا بدنيًا وقدرة على التعامل مع ظروف السفر والمناسك.

 

من هم الممنوعون من حج الجمعيات 2027؟

وتتضمن ضوابط الموسم الجديد عددًا من الاشتراطات الصحية، حيث توجد بعض الحالات المرضية التي لا يسمح لها بأداء مناسك الحج، نظرًا لما قد تمثله ظروف الرحلة والمجهود البدني من خطورة على أصحابها.

ومن بين الفئات التي تشملها الضوابط الصحية:

أصحاب السمنة المفرطة.

الحالات المتأخرة من مرضى السرطان.

مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل كلوي بصورة منتظمة.

المصابون بتليف الرئة.

بعض أصحاب الأمراض المزمنة، وفقًا للتقييم والضوابط الصحية المعتمدة.

 

لماذا تشمل الضوابط هذه الحالات؟

وتأتي الاشتراطات الصحية بهدف الحفاظ على سلامة الحجاج، خاصة أن أداء المناسك يتطلب الحركة والمجهود البدني، فضلًا عن ظروف السفر والإقامة والتنقل خلال موسم الحج.

وتستهدف هذه الإجراءات الحد من تعرض الحجاج لمضاعفات صحية أثناء الرحلة، مع التأكد من قدرة المتقدم على أداء المناسك في ظل الضوابط الصحية المحددة.

 

التقديم متاح حتى 31 أغسطس

ومع استمرار استقبال طلبات حج الجمعيات الأهلية لموسم 2027 حتى 31 أغسطس الجاري، دعت المؤسسة القومية لتيسير الحج الراغبين في التقديم إلى الالتزام بالشروط والضوابط المعلنة، والتأكد من استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة قبل تقديم الطلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الاستعدادات المبكرة لتنظيم موسم الحج، بما يضمن الانتهاء من إجراءات الاختيار والتنسيق للحجاج وفق القواعد المنظمة للموسم الجديد.

وزارة التضامن الاجتماعي حج الجمعيات الأهلية موعد التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027

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