التضامن: الأولوية لمن لم يؤدِ فريضة الحج.. وإلغاء شرط التوزيع الجغرافي

كشف أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، عن أبرز الضوابط المنظمة لموسم حج الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء يمنح أولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج طوال حياتهم.

وقال عبدالموجود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن هذا الشرط أصبح معمولًا به حاليًا بالنسبة لجميع الراغبين في أداء الحج، سواء المتقدمين من خلال الجمعيات الأهلية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو شركات السياحة.

وتابع أن الوزارة قررت هذا العام إلغاء شرط التوزيع الجغرافي المرتبط ببطاقة الرقم القومي، ليصبح بإمكان المواطن التقديم من خلال الجمعية الأهلية التي يحمل عضويتها، دون التقيد بمحل الإقامة، حتى في حالة حداثة انضمامه إلى الجمعية، وذلك بهدف تبسيط إجراءات التقديم وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين.

إجراءات التقديم متاحة حاليًا

وأشار إلى أن المؤسسة القومية لتيسير الحج من المقرر أن تعقد اجتماعًا خلال شهر سبتمبر المقبل لمناقشة وتحديد التكلفة النهائية لبرامج الحج، مؤكدًا أن إجراءات التقديم متاحة حاليًا ولا تتطلب معرفة السعر النهائي في هذه المرحلة.