حج الجمعيات الأهلية 2027.. الشروط والحالات الصحية الممنوعة

مع اقتراب موسم الحج لعام 2027، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات استقبال طلبات الراغبين في أداء مناسك الحج من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتزامن مع إعلان الضوابط المنظمة لموسم حج الجمعيات الأهلية 1448هـ، والتي تتضمن شروطا خاصة بالمتقدمين والجهات التابعة لها، إلى جانب مجموعة من الضوابط الصحية لضمان سلامة الحجاج وقدرتهم على أداء المناسك.

موعد التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2027

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية اعتبارا من الثلاثاء 18 أغسطس 2026، ويستمر استقبال الطلبات حتى الاثنين 31 أغسطس 2026.

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2027

وأكدت الوزارة عدم قبول أي طلبات جديدة بعد انتهاء الموعد المحدد للتقديم، مطالبة الراغبين في أداء الفريضة بسرعة استكمال الإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة وفقا للضوابط المعلنة.

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2027

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، ومن أبرزها:

ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج من قبل طوال حياته.

أن يكون عضوا في الجمعية العمومية للجمعية الأهلية ومسدد الاشتراك السنوي، أو من أعضاء مجلس الأمناء أو المؤسسين بالنسبة للمؤسسات الأهلية.

ألا يكون المتقدم قد تقدم لأداء الحج من خلال أي جهة أو مسار آخر.

أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التقديم.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية لأداء مناسك الحج.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما في 28 يناير 2027.

ويستثنى مرافق أحد الوالدين من شرط السن، على ألا يقل عمره عن 18 عاما.

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2027

شروط الجمعيات والمؤسسات الأهلية

تشترط وزارة التضامن الاجتماعي أن تكون الجمعية أو المؤسسة الأهلية مقيدة قبل 1 يوليو 2026، وألا تكون هناك دعاوى قضائية من الجهة الإدارية تستهدف حل الجمعية أو المؤسسة أو مجلس أمنائها، أو إحالتها إلى النيابة العامة.

كما أوضحت الوزارة أنه لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات اللاتي تقل أعمارهن عن 45 عاما، وذلك وفقا للضوابط المنظمة لموسم حج الجمعيات الأهلية 2027.

مرافق لكبار السن وذوي الإعاقة

وتتضمن ضوابط الحج ضرورة وجود مرافق للمتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما، على أن يتم احتساب السن في 28 يناير 2027.

كما يشترط وجود مرافق من نفس الجنس لبعض أصحاب الإعاقات الحركية والبصرية التي تستدعي حالتهم الصحية وجود مرافق، وفقا لما يحدده التقرير الطبي الصادر من المستشفيات والجهات الطبية المعتمدة.

الحالات الصحية الممنوعة من التقديم في حج الجمعيات

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة مجموعة من الضوابط الصحية، بهدف حماية الحجاج من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن طبيعة مناسك الحج والتجمعات الكبيرة.

وتشمل أبرز الحالات التي تمنع من التقديم:

مرضى السرطان النشط الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو البيولوجي.

السيدات الحوامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحالات الحمل عالية الخطورة.

الحالات النفسية والعقلية التي تؤثر في الإدراك، ومرضى الزهايمر.

حالات الشيخوخة المصحوبة بالخرف.

الأمراض المعدية النشطة التي تمثل خطرا على الصحة العامة، ومنها السل الرئوي المفتوح وبعض الحميات النزفية.

مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل كلوي.

حالات تليف الرئة والسمنة المفرطة المرضية.

الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

الحالات المتقدمة من تليف الكبد.

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2027

ضوابط حج الجمعيات الأهلية 2027

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم موسم حج الجمعيات الأهلية واختيار الحجاج وفقا لمجموعة من الضوابط القانونية والإدارية والصحية، مع التأكد من قدرة المتقدمين على أداء المناسك وتحمل الظروف المصاحبة لها.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالمواعيد والشروط المحددة، وعدم تقديم أكثر من طلب عبر مسارات مختلفة للحج، مع استيفاء المستندات المطلوبة خلال فترة التقديم، تمهيدا لاستكمال إجراءات الاختيار والتنظيم الخاصة بموسم حج الجمعيات الأهلية لعام 1448هـ الموافق 2027م.