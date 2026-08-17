حج الجمعيات الأهلية 2027 .. رابط التقديم والشروط كاملة

تتجه أنظار الراغبين في أداء فريضة الحج إلى تفاصيل حج الجمعيات الأهلية 2027، بالتزامن مع إعلان الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم 1448هـ/2027م، حيث يبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من الثلاثاء 18 أغسطس 2026، ويستمر حتى الاثنين 31 أغسطس 2026، مع التأكيد على عدم الالتفات إلى أي طلبات تُقدم بعد انتهاء الموعد المحدد.

ويبحث المتقدمون حاليًا عن رابط التقديم الرسمي لحج الجمعيات الأهلية 2027، إلى جانب شروط التسجيل وخطوات تقديم الطلب والضوابط الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها، خاصة أن باب التسجيل يفتح لفترة زمنية محددة، ما يتطلب استكمال الإجراءات خلال المدة التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي.

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متى يبدأ التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2027

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد بدء التقديم في حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448هـ/2027م، حيث يبدأ استقبال الطلبات من الثلاثاء 18 أغسطس 2026، ويستمر التسجيل حتى الاثنين 31 أغسطس 2026، ولن يتم الالتفات إلى أي طلبات تُقدم بعد إغلاق باب التقديم.

ويمثل الالتزام بالموعد المحدد أحد أهم الأمور التي ينبغي على الراغبين في التقديم الانتباه إليها، إذ إن انتهاء الفترة المعلنة يعني عدم قبول الطلبات الجديدة وفقًا للضوابط التي أعلنتها الوزارة لموسم حج الجمعيات الأهلية 2027.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعداد لموسم حج 1448هـ/2027م، مع بدء تلقي طلبات أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبين في أداء الفريضة من خلال الآليات المحددة للتسجيل والمراجعة والقرعة.

ما رابط التقديم الرسمي لحج الجمعيات الأهلية 2027

يتم تسجيل الطلبات إلكترونيًا للراغبين المستوفين لشروط التقديم من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة عبر وسائل الدفع الإلكتروني التي يحددها قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

وبعد تسجيل الطلب، لا يعني ذلك قبول المتقدم بصورة نهائية، إذ يظل الطلب قيد المراجعة والتحقق من البيانات والمعلومات التي أدخلها صاحب الطلب، على أن تتولى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحتها.

ويُعد التأكد من صحة البيانات المدخلة من الخطوات المهمة عند التسجيل، لأن بيانات الطلب تخضع للمراجعة قبل استكمال إجراءات المشاركة في القرعة الخاصة بموسم حج الجمعيات الأهلية 2027.

ما خطوات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027

تبدأ عملية التسجيل بالدخول إلى البوابة المصرية الموحدة للحج، ثم اختيار التقديم الخاص بحج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ/2027م، وبعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة وفقًا للمستندات الرسمية الخاصة به.

ويجب على المتقدم التأكد من استيفاء شروط التقديم قبل إرسال الطلب، ثم سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع التي تم تحديدها، وبعد إتمام هذه الخطوات يتم إرسال الطلب وانتظار مراجعته من جانب مديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

وتشمل خطوات التسجيل الأساسية الدخول إلى البوابة الموحدة للحج، واختيار خدمة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ/2027م، وتسجيل البيانات المطلوبة، ومراجعة المعلومات قبل إرسالها، وسداد الرسوم المقررة إلكترونيًا، ثم متابعة موقف الطلب ونتيجة القرعة من خلال القنوات الرسمية.

ما شروط الجمعية الأهلية للتقديم في حج 2027

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الضوابط الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في المشاركة في موسم حج الجمعيات الأهلية 2027، وفي مقدمتها أن تكون الجمعية أو المؤسسة خاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

كما يشترط أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 يوليو 2026، إلى جانب عدم وجود دعاوى قضائية من الجهة الإدارية للمطالبة بحل الجمعية أو المؤسسة أو مجلس أمنائها، أو إحالتها إلى النيابة العامة.

وتستهدف هذه الشروط التأكد من أن الجهة الأهلية التي يتم التقديم من خلالها مستوفية للضوابط القانونية والإدارية المحددة للمشاركة في موسم الحج، قبل إدراج طلبات أعضائها ضمن إجراءات التقديم والقرعة.

من يحق له التقديم من أعضاء الجمعيات

يشترط في المتقدم من أعضاء الجمعيات الأهلية أن يكون عضوًا بالجمعية العمومية للجمعية الأهلية وقت تقديم الطلب، وأن يكون قد سدد الاشتراك السنوي، سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

أما بالنسبة إلى المؤسسات الأهلية، فيجب أن يكون المتقدم عضوًا في مجلس الأمناء أو أحد المؤسسين، وذلك وفقًا للضوابط المحددة للتقديم في موسم حج الجمعيات الأهلية 1448هـ/2027م.

ومن الشروط الأساسية كذلك ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج من قبل طوال حياته، ويتم التحقق من هذا الشرط بالنسبة إلى الفائزين في القرعة بعد إعلان النتيجة من خلال تقديم شهادة تحركات.

وتشير هذه الضوابط إلى أهمية التأكد من انطباق الشروط على المتقدم قبل تسجيل الطلب، خصوصًا أن البيانات المقدمة ستخضع للمراجعة من جانب مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، كما أن عدم صحة البيانات قد يؤدي إلى حذف الطلب من منظومة التقديم.

ماذا يحدث بعد تقديم طلب حج الجمعيات الأهلية

بعد تسجيل الطلب، تبدأ مرحلة المراجعة من جانب مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، حيث يتم التحقق من صحة البيانات التي تم إدخالها أثناء عملية التسجيل، ومدى توافقها مع المستندات والضوابط المطلوبة.

وفي حالة اكتشاف عدم صحة بيانات المتقدم، تقوم المديرية بالتأشير على الطلب بما يفيد عدم صحة البيانات، ثم تتولى المؤسسة القومية لتيسير الحج، بالتنسيق مع المديرية المختصة، حذف الطلب من منظومة التقديم.

وبالتالي، فإن تسجيل الطلب إلكترونيًا لا يعني اجتياز جميع مراحل القبول، وإنما يخضع الطلب للمراجعة والتحقق قبل دخوله في إجراءات اختيار الحجاج، وهو ما يجعل الدقة عند إدخال البيانات من أهم متطلبات التسجيل.

كيف يتم اختيار الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2027

تُجرى عملية اختيار الحجاج وفق الضوابط والآليات التي تحددها المؤسسة القومية لتيسير الحج، على أن يتم إعلان نتيجة القرعة وفق الإجراءات والجدول الرسمي الخاص بموسم حج 1448هـ/2027م.

وبعد إعلان النتيجة، يتم التحقق من بعض الشروط الخاصة بالفائزين وفق الإجراءات المحددة، ومن بينها التحقق من عدم أداء فريضة الحج من قبل طوال حياة المتقدم من خلال تقديم شهادة تحركات، وفقًا للضوابط الواردة في الإعلان.

وتظل نتيجة القرعة مرتبطة باستيفاء الشروط والضوابط المنظمة للموسم، ولذلك فإن تقديم الطلب لا يُعد ضمانًا للفوز، وإنما يدخل المتقدم المستوفي للشروط في إجراءات الاختيار وفق الآليات التي تحددها المؤسسة القومية لتيسير الحج.

ما آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات 2027

يُعد الاثنين 31 أغسطس 2026 الموعد النهائي لتقديم طلبات حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ/2027م، حيث يبدأ التسجيل الثلاثاء 18 أغسطس 2026 ويستمر حتى نهاية المدة المحددة، ولن يتم الالتفات إلى أي طلبات تُقدم بعد غلق باب التسجيل.

ولذلك يتعين على الراغبين في التقديم استغلال الفترة المحددة للتسجيل، والتأكد من إدخال البيانات بصورة صحيحة واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء الموعد الرسمي، مع متابعة القنوات الرسمية لمعرفة موقف الطلب ونتيجة القرعة.

ويأتي فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027 في إطار الاستعداد المبكر لموسم الحج المقبل، وسط اهتمام واسع من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبين في أداء الفريضة، خاصة مع بدء البحث عن تفاصيل الرابط الرسمي للتسجيل والشروط والخطوات المطلوبة.

تنبيه مهم للراغبين في حج الجمعيات الأهلية 2027

يجب الانتباه إلى أن فترة التقديم محددة من 18 حتى 31 أغسطس 2026، ولن يتم الالتفات إلى الطلبات التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد، ولذلك فإن الالتزام بالجدول الزمني المعلن يمثل خطوة أساسية للراغبين في دخول إجراءات حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ/2027م.

كما ينبغي عند تسجيل الطلب مراجعة البيانات والمعلومات المدخلة بعناية قبل إرسالها، لأن الطلبات تخضع للمراجعة من جانب مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وفي حال اكتشاف عدم صحة البيانات يتم اتخاذ الإجراءات المحددة لحذف الطلب من منظومة التقديم.

وبذلك تتلخص أبرز المعلومات التي يبحث عنها الراغبون في حج الجمعيات الأهلية 2027 في موعد التسجيل الذي يبدأ الثلاثاء 18 أغسطس ويستمر حتى الاثنين 31 أغسطس 2026، والرابط الرسمي عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، وشروط الجمعية والمتقدم، إلى جانب خطوات التسجيل ومراجعة الطلب وآلية اختيار الحجاج وإعلان نتيجة القرعة وفق الجدول والإجراءات الرسمية لموسم حج 1448هـ/2027م.