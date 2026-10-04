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ارتفاع حالات الإصابة بسلالة "كوفيد الأمريكية" في بريطانيا.. ما هو متحور XFG ؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حالات الإصابة بسلالة "كوفيد الأمريكية" في بريطانيا.. ما هو متحور XFG ؟

ارتفاع حالات الإصابة بسلالة "كوفيد الأمريكية" في بريطانيا
ارتفاع حالات الإصابة بسلالة "كوفيد الأمريكية" في بريطانيا
خاطر عبادة

يمثل متحور XFG المعروف باسم "Stratus" أكثر من نصف الحالات التي تم تحديد تسلسلها في إنجلترا، وسط دعوات من السلطات الصحية للفئات الأكثر عرضة للخطر للتقدم للحصول على الجرعات المعززة في الخريف.

متحور XFG يهيمن على الإصابات

تكشف بيانات المراقبة الصادرة عن وكالة الأمن الصحي البريطانية UKHSA عن ارتفاع في حالات دخول المستشفيات بسبب كوفيد-19 في عموم إنجلترا خلال الخريف، مدفوعاً بسلالة XFG "ستراتوس" المعاد تركيبها.


وأفادت صحيفة الإندبندنت برصد زيادة حالية في حالات الدخول عبر مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS بسبب ما يوصف بـ "كوفيد الأمريكي".ووفقاً لأحدث عمليات المراقبة المختبرية، فإن أكثر من نصف العينات الإيجابية التي تم تسلسلها في إنجلترا تظهر الآن إصابة بمتحور XFG.

وتم رصد السلالة دولياً لأول مرة في وقت سابق من العام الماضي قبل أن تنتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وصنفتها منظمة الصحة العالمية كسلالة معاد تركيبها نشأت من المتحورين LF.7 و LP.8.1.2.


ضغط مبكر على المستشفيات


ورغم أن معدل إشغال الأسرة لا يزال أقل بكثير من ذروة الوباء، إلا أن ارتفاع انتقال العدوى في المجتمع يضع ضغطاً مبكراً على أقسام الطوارئ ووحدات القبول الحادة.

ما هي أعراض ستراتوس؟


غالباً ما يظهر المتحور الجديد بإرهاق شديد واضطرابات في الجهاز التنفسي العلوي، فيما تبقى باقي الأعراض مشابهة لسلالات عائلة أوميكرون.وأكد الدكتور برونو سيلفستر لوبيز، المحاضر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة تيسايد، أن متغير ستراتوس ارتبط تحديداً بـ "بحة الصوت والتعب" لدى المصابين.

دعوة للتطعيم


ويؤكد مسؤولو الصحة العامة أن التقلبات الموسمية في انتشار فيروس SARS-CoV-2 متوقعة مع زيادة الاختلاط في الأماكن المغلقة خلال الخريف والشتاء.
وتحث هيئات الصحة في المملكة المتحدة جميع الفئات المؤهلة، بما في ذلك البالغون فوق 65 عاماً، والمقيمون في دور الرعاية، والعاملون في الخطوط الأمامية للرعاية الصحية والاجتماعية، والفئات المعرضة للخطر سريرياً، على تلقي لقاحي كوفيد-19 والإنفلونزا الخريفي دون تأخير.

كوفيد 19 بريطانيا متحور XFG سلالة كوفيد الأمريكية

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