بعثة عربية في قلب الانتخابات البرازيلية.. متابعة الاقتراع والفرز

بدأت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات العامة في جمهورية البرازيل الاتحادية، برئاسة السفير إبراهيم الزبن، اليوم الأحد، متابعة مجريات يوم الاقتراع في عدد من مناطق العاصمة البرازيلية برازيليا والمناطق التابعة لها، وذلك حتى انتهاء التصويت وإجراء عمليات العد والفرز.

وتأتي مشاركة الجامعة العربية في مراقبة الانتخابات البرازيلية بناءً على الدعوة التي تلقاها الأمين العام للجامعة، نبيل فهمي، من وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، لإيفاد بعثة من الجامعة لمتابعة الانتخابات العامة في البلاد.

وكانت بعثة الجامعة قد شاركت يومي 2 و3 أكتوبر الجاري في الندوة التي نظمتها المحكمة العليا للانتخابات البرازيلية، والتي تضمنت جلسات تعريفية حول الإطار العام والمؤسسي للانتخابات، وتكنولوجيا الانتخابات ونظام التصويت الإلكتروني، والتصويت في الخارج، إلى جانب الجوانب اللوجستية والأمنية للعملية الانتخابية.

كما ناقشت الندوة عددًا من التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وفي مقدمتها المعلومات المضللة وتأثيرات الذكاء الاصطناعي، وتسجيل الناخبين، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية.

الانتخابات العامة البرازيلية

ومن المقرر أن تصدر بعثة الجامعة العربية بيانها التمهيدي عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات، على أن يتضمن ملاحظاتها الأولية بشأن مختلف مراحل العملية الانتخابية التي تابعتها.

وكانت البعثة قد وقعت مع المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل اتفاقية إجرائية لتنظيم مشاركة الجامعة العربية في مراقبة الانتخابات العامة، وذلك خلال لقاء جمع السفير إبراهيم الزبن، رئيس بعثة الجامعة العربية في برازيليا، مع رئيس المحكمة العليا للانتخابات كاسيو نونيس ماركيز، في مقر المحكمة بالعاصمة البرازيلية يوم 1 سبتمبر الماضي.

وتنص الاتفاقية على حقوق وواجبات مراقبي بعثة جامعة الدول العربية، بما في ذلك حرية تنقل البعثة في جميع أنحاء الأراضي البرازيلية، وإمدادها بالمعلومات المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية، فضلًا عن حقها في الوصول الكامل إلى المحاكم الانتخابية الإقليمية المسؤولة عن عمليات التصويت وفرز الأصوات على المستوى الوطني ومستوى الولايات، بما يتيح للبعثة أداء مهمتها وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها في مجال مراقبة الانتخابات.

ومن المنتظر أن تعد بعثة الجامعة تقريرها النهائي عقب استكمال مهمتها في مراقبة الانتخابات العامة البرازيلية، على أن يتضمن ملاحظاتها واستنتاجاتها بشأن مختلف مراحل العملية الانتخابية، تمهيدًا لعرضه على الأمين العام لجامعة الدول العربية وإرساله إلى الجهات المعنية في جمهورية البرازيل الاتحادية.