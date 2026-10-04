قتيلان ومفقود بعد أمطار غزيرة وفيضانات تضرب كتالونيا

قالت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، إن شخصين لقيا حتفهما وفُقد ثالث جراء أمطار غزيرة وفيضانات ضربت إقليم كتالونيا شمال شرق البلاد.



وأكد زعيم الإقليم سلفادور إيلا وفاة شخص بعد انهيار جدار في بلدة تورديرا شمال برشلونة، في رسالة نشرها على حسابه بمواقع التواصل.

ضحية ثانية ومفقود في الشمال

وأعلن جهاز الإطفاء وفاة شخص آخر في بلدة مونتورنيس ديل فاليس، فيما تواصل فرق الطوارئ البحث عن مفقود في بينيدا دي مار، التي تبعد 52 كيلومتراً شمال برشلونة.

تحذير أحمر وإعصار صغير محتمل

وأصدرت سلطات كاتالونيا تحذيراً باللون الأحمر، وحثت السكان على البقاء في منازلهم من الساعة الثامنة مساء السبت حتى الثانية ظهر الأحد، تحسباً لضرب "إعصار صغير" المنطقة الشمالية الشرقية مع توقعات بمزيد من الأمطار الغزيرة.



وقالت ساراي ساروكا، مديرة هيئة الأرصاد الإقليمية "ميتيوكات"، إن مركز نظام طقس استثنائي يتمركز فوق البحر المتوسط، وقد يتحرك الإعصار الصغير نحو اليابسة في كاتالونيا.

شوارع غارقة وتعطيل للحياة

وغمرت المياه المنازل وجرفت السيارات في بيلفيتج وكورنيلا قرب برشلونة بعد أمطار السبت، فيما ظهر البط يسبح في برك ضخمة تشكلت على الطرق السريعة في المدينة.

وأدى الطقس العاصف إلى إلغاء وتأخير رحلات جوية في مطار برشلونة، وفق صحيفة "لا بانجوارديا"، وتعطلت جميع القطارات المحلية، وأغلقت المتاجر أبوابها مبكراً، وأُلغيت مباريات كرة قدم، كما أُلغي عرض أوبرا "عايدة" لفيردي في دار أوبرا ليسيو ببرشلونة.