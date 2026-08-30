حالة اختناق واحدة.. الصحة: السيطرة على حريق محدود داخل مبنى مستشفى حميات إمبابة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السيطرة على حريق محدود اندلع بالطابقين العاشر والحادي عشر، في أحد مباني مستشفى حميات إمبابة، مؤكدة عدم وجود أي مرضى في الطابقين، وقت نشوب الحريق.

وأكدت الوزارة، أنه تم التعامل مع الحريق بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرضى والمترددين والعاملين بالمستشفى، موضحة أن الحصر الأولي يشير إلى وجود حالة اختناق واحدة، وتم نقلها إلى المبنى المجاور بالمستشفى وحالتها مستقرة.

متابعة الموقف ميدانيًا

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى استمرار متابعة الموقف ميدانيًا، والتأكد من سلامة كافة المرضى والعاملين بالمستشفى.