وزارة الصحة تنظم المؤتمر العلمي الثاني للتغذية العلاجية NUTRI SMC 2026

نظمت وزارة الصحة والسكان، من خلال لجنة التغذية العلاجية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، المؤتمر العلمي الثاني للتغذية العلاجية NUTRI SMC 2026، بمشاركة نخبة من كبار الأساتذة والخبراء والمتخصصين في التغذية الإكلينيكية والتخصصات الطبية المرتبطة بها، دعمًا لجهود تطوير منظومة التغذية العلاجية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر عقد تحت شعار “From Guidelines to Implementation”، تأكيدًا على أهمية تحويل أحدث الإرشادات والتوصيات العلمية إلى ممارسات إكلينيكية قابلة للتطبيق، بما يسهم في تحسين النتائج العلاجية وجودة حياة المرضى.

وأكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مشاركة الدكتور عمرو مطر، أستاذ التخدير والعناية المركزة الجراحية بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للتغذية الطبية (EgSPEN) ومدير الدبلوم الأوروبي للتغذية، في عدد من الجلسات العلمية والحلقات النقاشية، من بينها مناقشة سبل سد الفجوة بين الإرشادات العلمية والتطبيق الإكلينيكي في تغذية الحالات الحرجة.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى أن دعم التعليم الطبي المستمر وتطوير الكوادر المتخصصة يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، مؤكدًا أهمية المؤتمرات العلمية في تبادل الخبرات ومواكبة أحدث التطورات في مجال التغذية العلاجية كجزء أساسي من منظومة الرعاية الطبية المتكاملة.

بدورها أكدت الدكتورة نهى أبوالليل، مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس لجنة التغذية العلاجية وسكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التغذية العلاجية، حيث جمع برنامجه العلمي بين أحدث المعارف والتطبيقات الإكلينيكية، وناقش موضوعات متقدمة شملت التغذية في العناية المركزة، والسمنة والسكري، والأمراض العصبية، والتغذية العلاجية للأطفال، إلى جانب استعراض مشروعات التحسين المتميزة بما يدعم ثقافة التطوير والابتكار وتحويل التجارب الناجحة إلى ممارسات قابلة للتطبيق داخل المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة.

الاستثمار في التدريب

واختُتمت فعاليات المؤتمر بالتأكيد على أهمية الاستثمار في التدريب والتعليم الطبي المستمر والبحث العلمي، وتعزيز الممارسات القائمة على الدليل، بما يرسخ دور التغذية العلاجية كمكون أساسي في الرعاية الطبية المتكاملة ويدعم جهود تطوير الخدمات الصحية وتحسين النتائج العلاجية للمرضى.