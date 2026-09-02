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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حج الداخلية .. اختيار 376 مواطنين بالإسماعيلية لأداء فريضة الحج لهذا العام

الاحتفالات
الاحتفالات
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء دكتور أيمن شاهين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج للعام الهجري ١٤٤٨ والعام الميلادي ٢٠٢٧، والتي نظمتها مديرية أمن الإسماعيلية بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية.

وذلك بحضور اللواء محمود توفيق مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، اللواء سمير صبرى مفتش الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية،العقيد خالد الغندور ممثل عن الإدارة العامة للشؤون الادارية، المقدم جورج ناجى ممثل عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أيمن موسى مدير عام مديرية التربية والتعليم ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

استهلت مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها فضيلة الشيخ إبراهيم عيسى من علماء مديرية أوقاف الإسماعيلية.

تلا ذلك ابتهالات للمبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد، ثم كلمة مديرية الأوقاف بالإسماعيلية والتي ألقاها فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، وتحدث خلالها عن فريضة الحج وفضلها.

ثم تم تنفيذ إجراءات القرعة بحضور المتقدمين للحج هذا العام، والبالغ عددهم ٢٠٧٧ على مستوى المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها؛ وذلك لاختيار عدد ٣٧٦ حاجًا وحاجةً ممن تم اعتمادهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، منهم عدد ٤ تأشيرات مخصصة لأكبر المتقدمين سنًا بالتزكية.

وخلال مراسم إجراء القرعة تم الإعلان عن أسماء جميع الفائزين وبلغ عددهم ٣٧٦ متقدم، كما تم الإعلان عن أسماء عدد ١٨٨ من الأسماء الاحتياطية.

وهنأ نائب المحافظ ومدير الأمن جميع الفائزين برحلة الحج هذا العام، متمنين لهم جميعًا الحج المبرور، والسعي المشكور والذنب المغفور، والعَود الحميد، ومناشدين جميع الفائزين بالدعاء لمصر أن يحفظها الله دائمًا، ومزيدًا من التوفيق في المرات القادمة لمن لم ينالوا الفوز بالاختيار في قرعة هذا العام، مؤكدين أنه سوف يتم متابعة جميع أفراد بعثة الحج لهذا العام، من لحظة سفرهم حتى عودتهم للوطن بإذن الله، والعمل على توفير وتأمين كافة سبل الراحة لأعضاء بعثة الإسماعيلية.

وجديرًا بالذكر، أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن تلقي طلبات الحج للعام الهجري ١٤٤٨ والعام الميلادي ٢٠٢٧ وذلك عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة من ١٢ حتى ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦.

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