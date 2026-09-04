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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق الموسم رسميا .. الشركات تبدأ اليوم تلقي و تسجيل طلبات الراغبين بالحجز في برامج الحج السياحي

موسم الحج السياحي
موسم الحج السياحي
محمد الاسكندرانى

 يبدأ رسميا اليوم الجمعة ٤ سبتمبر الموسم الجديد للحج السياحي ، حيث تبدأ شركات السياحة بدء من اليوم تلقي وتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال برامج الحج السياحي المختلفة للموسم الجديد 1448هـ/2027م، وتستمر شركات السياحة في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال برامج الحج السياحي حتى يوم 27 سبتمبر الجاري، وقد اتخذت وزارة السياحة والآثار وغرفة السياحة كافة الاستعدادات لتسهيل عملية تسجيل المواطنين وانهاء اجراءات الحج وسط عملية ميكنة وتطوير شامل .  

وأكدت غرفة شركات السياحة استمرار التنسيق على أعلى مستوى مع وزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة برئاسة السيدة سامية سامي ومن خلال لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة احمد إبراهيم عضو مجلس ادارة الغرفة، وكذلك التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمصر ، وايضاً بالمملكة العربية السعودية، لضمان استكمال كافة الترتيبات الخاصة بالموسم، ومتابعة تنفيذ الخدمات المتعاقد عليها، بما يضمن تقديم أفضل مستوى ممكن من الرعاية والخدمات لحجاج السياحة.

وشددت الغرفة على أهمية التزام الشركات السياحية بالمواعيد والإجراءات المحددة في ضوابط الحج، واستكمال كافة التعاقدات والإجراءات الخاصة بخدمات الحجاج في التوقيتات المقررة سواء بالضوابط التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار او وزارة الحج والعمرة السعودية ، بما يسهم في انتظام الموسم وخروجه بالصورة المنشودة.

أهم اشتراطات الحج السياحي 

وأوضحت غرفة الشركات أن ضوابط الحج السياحي لموسم 1448هـ تضمنت عدة اشتراطات في من يرغب في التقدم للحج السياحي هذا العام، وأهم ما تشمله تلك الشروط ألا يقل عمر المتقدم لأداء فريضة الحج عن 21 عامًا، سواء من الرجال أو السيدات، بينما لا يقل عمر المرافق عن 12 عامًا، ويُعتد في تحديد شرط السن بتاريخ 28 يناير 2027.

كما تتضمن الضوابط توافر الاشتراطات الصحية اللازمة لأداء فريضة الحج، إلى جانب التأكد من أن المتقدم لم يسبق له أداء فريضة الحج من خلال أي من الجهات الأخرى المنظمة لرحلات الحج خلال السنوات السابقة، وفقًا للقواعد المنظمة للموسم.

تذليل العقبات 

وقد أكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج، حرص وزارة السياحة والآثار على توفير كافة متطلبات وخدمات رحلة الحج للمواطنين المصريين، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم، من خلال إتاحة مستويات متنوعة من برامج الحج السياحي، تتميز بتنوع الخدمات وجودتها، وبما يتناسب مع مختلف الشرائح الراغبة في أداء فريضة الحج.

وأضافت سامية سامي، أن الوزارة، وفقًا لتوجيهات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، تواصل العمل على تطوير وتنظيم منظومة الحج السياحي، مستفيدة من الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها على مدار المواسم السابقة، وبالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية داخل مصر والمملكة العربية السعودية، وبمشاركة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بما يضمن خروج الموسم بالصورة التي تليق بحجاج السياحة.

وأشارت إلى أن منظومة الحج السياحي المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا مستمرًا في آليات التنظيم والرقابة والمتابعة، بما ساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج، مؤكدة استمرار العمل على تطوير هذه المنظومة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات الحجاج وضمان حصولهم على الخدمات المتعاقد عليها.

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