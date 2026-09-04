البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية لأبناء كنيسة العذراء والقديس إسطفانوس بشبرا الخيمة

ترأس، اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة.

شارك في الصلاة القمص مرقس لطفي، والأب بولس بباوي، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية، متأملًا في إنجيل اليوم (يو 6 : 48 - 59).

تضمنت كلمة العظة أيضًا حوارًا أبويًا بين غبطة البطريرك، وأبناء وبنات المناولة الاحتفالية حول ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد لهذه المناسبة المباركة.

وأكد الأب البطريرك للمحتفى بهم أهمية المواظبة على قراءة الكتاب المقدس، وحضور القداس الإلهي، وممارسة الأسرار الكنسية، وفعل أعمال المحبة يوميًا.

وفي ختام القداس الإلهي الاحتفالي، قام غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بتوزيع الهدايا التذكارية على أبنائه وبناته، والتقاط الصور التذكارية معهم، كما تم الاحتفال بالتذكار الحادي والثلاثين للسيامة الكهنوتية للقمص مرقس لطفي.