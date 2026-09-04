من ضبط السوق العقارية إلى «حياة كريمة».. أبرز تحركات وزارة الإسكان خلال أسبوع

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا بالفيديوجراف تضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 29 أغسطس 2026 إلى 3 سبتمبر 2026.

ففي يوم 3 سبتمبر 2026، أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 27 قرارًا لإزالة مخالفات بناء مقامة بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص المقررة، وذلك بالقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، في إطار مواصلة التصدي لأعمال البناء المخالف والتعديات، والحفاظ على النسق العمراني والتخطيطي للمدن والمناطق التابعة للوزارة.

وتضمنت القرارات إزالة مخالفات بناء تمثلت في إقامة مخزن، ومبانٍ من البلوك بارتفاعات ومساحات مختلفة، وأدوار أرضية ومتكررة، فضلًا عن محال وأسوار وغرف، داخل حدود أجهزة تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لأعمال البناء.

وفي السياق ذاته، اتفقت المهندسة راندة المنشاوي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تفعيل أدوات «مركز البنية المعلوماتية» ومنظومة التخطيط المصرية، لتوظيف الخرائط التفاعلية والمكانية في التقييم والمتابعة اللحظية للموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي الجاري (2026/2027).

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد لمناقشة معدلات الإنجاز في المشروعات القومية لقطاع الإسكان، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبرامج الإسكان الاجتماعي.

وفي اليوم ذاته، تابعت المهندسة راندة المنشاوي نتائج لقاءات عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة مع المواطنين، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم، والوقوف على احتياجاتهم الفعلية، ومتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل معها، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتحسين جودة الحياة بالمدن الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم يمثلان أحد المحاور الرئيسية في منظومة العمل بالمدن الجديدة، باعتبار أن المواطن هو المستفيد الأول من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها، موجهة رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالحرص على استمرار عقد اللقاءات مع المواطنين، وفتح قنوات مباشرة للحوار مع السكان، والتعامل الجاد والسريع مع ما يتم طرحه من مطالب وملاحظات.

وفي إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توفير مختلف الخدمات والأنشطة التجارية والإدارية والمهنية للمواطنين بالمدن الجديدة، نظم قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أسفرت عن ترسية 12 فرصة استثمارية، شملت 8 محال تجارية و4 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات تراوحت بين 26 و149 مترًا مربعًا، بما يعكس الإقبال على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة وتنوع الأنشطة والخدمات التي تستهدف الطروحات توفيرها للسكان.

وفي يوم 2 سبتمبر 2026، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي.

وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يحتل أهمية كبيرة في الأنشطة الاقتصادية، ويساعد الحكومة في خططها التنموية، مؤكدة أن الحكومة، كما تهتم بهذا القطاع الحيوي وتسعى دائمًا لدعمه وتطويره، تهتم أيضًا بالمواطن الذي يتعامل مع المطورين العقاريين، وذلك بما يضمن حصوله على كامل حقوقه، احترامًا للعقود المبرمة في هذا الشأن.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي أعمال تنفيذ مشروع «محطة محولات غرب سوهاج» لدعم منظومة الكهرباء والتوسع العمراني والاستثماري في المدينة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروعات البنية الأساسية، وفي مقدمتها مشروعات تدعيم شبكات الكهرباء، تمثل ركيزة أساسية لاستدامة خطط التنمية العمرانية بالمدن الجديدة، مشددة على أهمية تنفيذ هذه المشروعات بالتوازي مع معدلات النمو والتوسع العمراني، بما يضمن توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان والمشروعات، ويرفع من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

وتابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور، وتدعيم شبكات مياه الشرب، إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية والرقابية للتصدي للإشغالات والتعديات والمظاهر العشوائية بمدينة العاشر من رمضان.

وفي يوم 1 سبتمبر 2026، وفي إطار حرص الدولة على تعزيز التواصل والتنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية والسلطة التشريعية، عقدت المهندسة راندة المنشاوي لقاءها الدوري مع عدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وذلك للاستماع إلى مطالبهم واحتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها.

وأكدت وزيرة الإسكان خلال اللقاء أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، سواء المتعلقة بتنفيذ مشروعات الإسكان، أو مياه الشرب والصرف الصحي، أو الطرق في نطاق عمل الوزارة، فضلًا عن الحرص على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وفي اليوم نفسه، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف عدد من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي.

وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى ما يتم بذله من جهود في إطار التطوير المستمر لآليات العمل داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بما يتواكب مع متطلبات ومستهدفات الدولة، لتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في قطاع الاستثمار السياحي.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمشروعات محطات تحلية مياه البحر، وتوطين الصناعة المرتبطة بها، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، فيما أكدت وزيرة الإسكان أن ملف تحلية مياه البحر يأتي على رأس أولويات الوزارة، في ضوء التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الساحلية، وما يتطلبه ذلك من توفير مصادر مستدامة وآمنة للمياه.

وفي إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توفير مختلف الخدمات والأنشطة التجارية والإدارية والمهنية للمواطنين بالمدن الجديدة، واستكمال مقومات التنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، واصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان، ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز مقومات الاستقرار وجودة الحياة بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، أسفرت جلستا مزاد علني نظمهما قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقرَّي جهازي تنمية مدينتي العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة «سلام»، عن تخصيص 18 فرصة استثمارية، شملت 10 محال تجارية و8 وحدات إدارية ومهنية.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ ومعدلات الإنجاز بعدد من مشروعات الإسكان وأعمال التطوير بمدينة دمياط الجديدة، بهدف دفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية، ومتابعة الالتزام ببرامج الصيانة الدورية للمشروعات القائمة، بما يسهم في الحفاظ على الأصول واستدامة الاستثمارات التي يتم ضخها في المشروعات المختلفة.

وفي يوم 31 أغسطس 2026، عقدت المهندسة راندة المنشاوي اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة مستجدات العمل بمختلف قطاعات الهيئة، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات، ومناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتعظيم الاستفادة من موارد الهيئة وأصولها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الوزيرة أن ملف الإسكان يأتي ضمن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، موجهة بضرورة الإسراع في استكمال وتنفيذ الوحدات السكنية، وخاصة وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والعمل على الانتهاء منها وتسليمها للمواطنين المستحقين في أسرع وقت ممكن، مع ضرورة التنسيق بين الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان جاهزية الوحدات واستكمال الإجراءات اللازمة وتسليمها للمستحقين والحاجزين وفق البرامج الزمنية المحددة.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ ومعدلات إنجاز عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، وأعمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات ونتائج الحملات بمدينة قنا الجديدة ومدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات المدن الجديدة.

كما عقدت المهندسة راندة المنشاوي اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بالهيئة، والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة المقبلة تتطلب تطويرًا مستمرًا لأساليب وآليات العمل داخل الهيئة، بما يواكب مستهدفات الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف مناطق الجمهورية، والعمل على تحويل هذه المقومات إلى فرص استثمارية وتنموية حقيقية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وفي يوم 30 أغسطس 2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي مستجدات ملفات العمل والمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، وذلك في إطار دفع معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والإسكان والطرق، بما يسهم في استكمال مقومات التنمية ورفع كفاءة المدينة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها.

كما شهدت مدينة العلمين الجديدة خلال الفترة الحالية مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والشبابية والعلمية والترفيهية، بالتزامن مع استمرار أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الخدمات والمناطق المفتوحة، بما يعكس ما تتمتع به المدينة من مقومات وإمكانات تؤهلها لتكون وجهة متكاملة لاستضافة مختلف الفعاليات والأحداث الكبرى.

وتأتي استضافة مدينة العلمين الجديدة لهذه الفعاليات في إطار ما تشهده من طفرة تنموية وعمرانية متكاملة، وما تتمتع به من بنية أساسية متطورة، ومشروعات سكنية وسياحية واستثمارية وخدمية وترفيهية متنوعة، فضلًا عن توفير أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لإنجاح الفعاليات التي تستضيفها المدينة، بما يعزز مكانتها كإحدى مدن الجيل الرابع والوجهات الواعدة على ساحل البحر المتوسط.

وأعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية للبيع بالمزاد العلني، وذلك يوم الاثنين الموافق 14/9/2026، بمقر الهيئة الرئيسي.

ويتضمن الطرح عددًا من الفرص الاستثمارية بمشروع لؤلؤة بورسعيد (موقع ناصر)، تشمل مركزًا تجاريًا ثقافيًا بمسطح 18,926 م²، وجراج سيارات بمسطح 42,413 م²، بالإضافة إلى عدد (4) أبراج إدارية، بمسطح إجمالي لكل برج يبلغ 11,112.75 م².

وفي يوم 29 أغسطس 2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور بتوسعات مدينة الشيخ زايد، بمساحة نحو 10 آلاف فدان، والمعروفة باسم «زايد الجديدة»، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية بالمدن الجديدة، والحرص على توفير مقومات التنمية العمرانية المتكاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، إلى جانب مشروعات الخطة الاستثمارية بمحافظات سوهاج ودمياط والإسماعيلية، الجاري تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار برنامج المتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات، والوقوف على معدلات التنفيذ، وسرعة تذليل أي معوقات تواجه الأعمال.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات، وتذليل أي عقبات، لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ودخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة للأهالي بالقرى والمناطق المستهدفة بالريف المصري.