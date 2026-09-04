انهيار عقار من 4 طوابق بالمنيا.. والحماية المدنية تبحث عن ناجين أسفل الأنقاض

شهدت منطقة عزبة شاهين بحي غرب مدينة المنيا اليوم الجمعة، انهيارا مفاجئا لمنزل مكون من 4 طوابق ، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطاراً بانهيار منزل مكون من عدة طوابق .

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين انهيار منزل مكون من أربعة طوابق بشارع المؤسسة، وجار البحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.

كما تم فصل المرافق الحيوية من الكهرباء والماء والغاز عن المنزل والمنازل المحيطة، لحين الانتهاء من أعمال رفع الأنقاض.