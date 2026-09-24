نبيل فهمي يؤكد للشرع دعم الجامعة العربية لاستقرار سوريا ووحدتها

التقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، والتطورات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد فهمي حرص الجامعة العربية على تعزيز حضورها لمواكبة تحركات الدولة السورية خلال المرحلة المقبلة، ومساندتها في جهودها الرامية إلى الحفاظ على وحدة وسيادة أراضيها، ودعم مسار التعافي الاقتصادي، والدفع بعجلة إعادة البناء والتنمية.