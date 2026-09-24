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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أكثر من 150 ألفا.. اليمن: جهود كبيرة لمساعدة النازحين جراء التصعيد العسكري

أوضاع إنسانية كارثية في اليمن
أوضاع إنسانية كارثية في اليمن
هاني حسين

قال نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إن الجهود المبذولة لمساعدة النازحين تسير في أكثر من اتجاه، وتشمل جهودًا حكومية وشعبية، إلى جانب مساعدات يقدمها المواطنون بحسب استطاعتهم، فضلًا عن جهود جهات إقليمية ودولية، من بينها مركز الملك سلمان للإغاثة ومفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

وأضاف أن الحكومة ناشدت الجهات الدولية رفع مستوى الخدمات المقدمة للإغاثة الإنسانية في ظل تزايد أعداد النازحين، مشيرًا إلى جهود عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب توجه وفد من وزارة حقوق الإنسان إلى جنيف لتوضيح الصورة وطلب الدعم لليمن.

وتابع في مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك بدايات تطمينات أولية من مفوضية الشؤون الإنسانية، كما وافقت بعض الدول على تقديم دعم لتحسين الأعمال الإنسانية، لكن ما يتم حتى الآن لا يرتقي إلى مستوى الأعداد الكبيرة للنازحين.

وأشار إلى أن العدد الحالي البالغ 150 ألفًا لا يزال في تزايد، وهناك من يرشح وصوله إلى ربع مليون نازح في مناطق عدن ولحج، وهو ما سيشكل ضغطًا كبيرًا على الدولة، ويحتاج إلى دعم إقليمي ودولي لتخفيف آثار هذه المحنة الإنسانية.

ولفت، إلى أن ميليشيات الحوثيين شهدت خلال الفترات الماضية، وخصوصًا خلال عام 2024، عمليات اختطاف لموظفي الأمم المتحدة والجهات الدولية، وصلت إلى 73 مختطفًا، موضحًا أن الجماعة تهيئ لمحاكمتهم بزعم أنهم يعملون جواسيس لأمريكا وإسرائيل، وهي تهم عجيبة وغريبة.

وأتم، بأن هناك مطالبات مستمرة من الأمم المتحدة بالإفراج عن هؤلاء المختطفين، لكن الميليشيات ما تزال تستخدم هذه الأساليب للضغط ومنع وصول المساعدات إلى الشعب اليمني.

اليمن الحوثيين عدن صنعاء اخبار التوك شو

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