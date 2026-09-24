قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى في التجمع
شي: زيارتي لأمريكا من أجل الصداقة والتعاون ورفاهية شعبي البلدين
استقرار أسعار الذهب مساء اليوم.. وعيار 21 عند هذا المستوى
«الأرصاد» تعلن تفاصيل الطقس غدا.. أمطار متفرقة واضطراب بالملاحة البحرية
الإمارات تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية حتى إشعار آخر
وزير الخارجية: لا بديل عن السلطة الفلسطينية للقيام بدورها في غزة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية
قائمة المنقولات تقليد من الشريعة اليهودية.. أزهري يعلن مفاجأة عن المشكلات الأسرية
خالد الجندي: الاحتكام إلى القانون يمنع ضياع الحقوق أو التلاعب بها.. فيديو
وزير الخارجية: مصر ترفض بشكل كامل كل الخطط والسياسات المعلنة لتهجير الفلسطينيين
طرح البرومو الرسمي لفيلم «مطلوب عائليًا» لـ كريم عبد العزيز وياسمين صبري
الرئيس الصيني من البيت الأبيض: أبوابنا مفتوحة ونرحب باستثمارات الشركات الأمريكية
بعد إعلان الفائدة.. تفاصيل أسعار العملات الأجنبية والدولار واليورو الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل المستوطن يوسف حاييم بعد 12 عاما من جريمته بحق الطفل محمد أبو خضير

المستوطن يوسف حاييم
المستوطن يوسف حاييم
ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الخميس بوفاة المستوطن الإسرائيلي يوسف حاييم المدان بجريمة القتل المروعة بإحراق الطفل محمد أبو خضير في القدس المحتلة عام 2014، إثر تدهور مفاجئ على حالته الصحية حيث نقل من السجن إلى المستشفى.

الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير

وفي الثاني من يوليو 2014 قتل الفتي الفلسطيني محمد أبو خضير "16 عاما" وينحدر من حي شعفاط في القدس الشرقية بعدما خطفه ثلاثة اسرائيليين وضربوه ونكلوا به ورشوا عليه البنزين واحرقوه وهو على قيد الحياة في غابة في القدس الغربية.

ورغم إقرار المحكمة المركزية بالقدس بمسؤوليته الكاملة عن الجريمة وإدانة شريكيه، إلا أنها أرجأت النطق بالحكم بحقه في مرحلة سابقة بداعي وجود تقارير تشير إلى إصابته باضطرابات نفسية.

يذكر أنه في شهر يوليو من عام 2014 كشفت نتائج تشريح جثمان الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير الذي اختطف وقتل الأسبوع الماضي في القدس الشرقية إلى أنه "أحرق حيا".

ونقل عن المدعي العام الفلسطيني محمد عبد الغني العويوي قوله إن "الحروق هي السبب الرئيسي للوفاة"، وأوضح التقرير أنه "تبين من خلال التشريح وجود مادة (شحبار) بمنطقة الرغامة (المجاري التنفسية) بالقصبات والقصيبات الهوائية في كلتا الرئتين مما يدل على استنشاق هذه المادة أثناء الحرق وهو على قيد الحياة."

كما أظهر التشريح أن الحروق تغطي 90 بالمئة من سطح الجسم وأن منطقة الرأس تعرضت لإصابة.

مقتل المستوطن يوسف حاييم يوسف حاييم المستوطن الإسرائيلي يوسف حاييم محمد أبو خضير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

أجندة أخبار الجمعة

أجندة أخبار غدا الجمعة 25 سبتمبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

النيل للطيران

"النيل للطيران" ضمن أفضل الشركات الإقليمية في أفريقيا للعام السادس على التوالي

كوثر محمود نقيب التمريض

نقابة التمريض تتابع التحقيقات في واقعة الاعتداء على ممرضة شبين الكوم

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد