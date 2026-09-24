مقتل المستوطن يوسف حاييم بعد 12 عاما من جريمته بحق الطفل محمد أبو خضير

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الخميس بوفاة المستوطن الإسرائيلي يوسف حاييم المدان بجريمة القتل المروعة بإحراق الطفل محمد أبو خضير في القدس المحتلة عام 2014، إثر تدهور مفاجئ على حالته الصحية حيث نقل من السجن إلى المستشفى.

الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير

وفي الثاني من يوليو 2014 قتل الفتي الفلسطيني محمد أبو خضير "16 عاما" وينحدر من حي شعفاط في القدس الشرقية بعدما خطفه ثلاثة اسرائيليين وضربوه ونكلوا به ورشوا عليه البنزين واحرقوه وهو على قيد الحياة في غابة في القدس الغربية.

ورغم إقرار المحكمة المركزية بالقدس بمسؤوليته الكاملة عن الجريمة وإدانة شريكيه، إلا أنها أرجأت النطق بالحكم بحقه في مرحلة سابقة بداعي وجود تقارير تشير إلى إصابته باضطرابات نفسية.

يذكر أنه في شهر يوليو من عام 2014 كشفت نتائج تشريح جثمان الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير الذي اختطف وقتل الأسبوع الماضي في القدس الشرقية إلى أنه "أحرق حيا".

ونقل عن المدعي العام الفلسطيني محمد عبد الغني العويوي قوله إن "الحروق هي السبب الرئيسي للوفاة"، وأوضح التقرير أنه "تبين من خلال التشريح وجود مادة (شحبار) بمنطقة الرغامة (المجاري التنفسية) بالقصبات والقصيبات الهوائية في كلتا الرئتين مما يدل على استنشاق هذه المادة أثناء الحرق وهو على قيد الحياة."

كما أظهر التشريح أن الحروق تغطي 90 بالمئة من سطح الجسم وأن منطقة الرأس تعرضت لإصابة.