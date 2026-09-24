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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نطالب بالإفراج عنها.. أبو مازن: إسرائيل تحتجز أكثر من 6 مليارات دولار من أموال الشعب الفلسطيني

محمود عباس
محمود عباس
هاني حسين

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس،  إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب دون تأخير.

وقال أبو مازن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،: "تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على مقدساتنا سيؤدي إلى صراع ديني واسع النطاق".

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "نقدر إجراءات المملكة المتحدة و 12 دولة أخرى لحماية حل الدولتين".

وتابع الرئيس الفلسطيني:" إسرائيل تستهدف إضعاف قدرة شعبنا على الصمود ومنع تشييد دولتنا".

وأكمل محمود عباس:" الحكومة الإسرائيلية تحتجز أكثر من 6 مليارات دولار من أموال الشعب الفلسطيني ونطالب بالإفراج عنها فورا ". 

وتابع الرئيس الفلسطيني:" أنجزنا برنامج الإصلاح الوطني وعززنا سيادة القانون".

محمود عباس أبو مازن فلسطين اسرائيل الاحتلال

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