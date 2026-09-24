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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤتمر الرعاية الصحية يناقش دور التحول الرقمي في تطوير رحلة المريض

مؤتمر
مؤتمر
أحمد عبد القوى

تستعرض شركة «e-هيلث» التابعة لأى فاينانس الحكومية التابعة لوزارة المالية  دور التكنولوجيا والبيانات في تطوير رحلة المريض ورفع كفاءة الخدمات الصحية، وذلك خلال مشاركتها راعيًا بلاتينيًا في المؤتمر السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية للتميز في أمراض القلب.

وشهد المؤتمر مشاركة قيادات وخبراء ومتخصصين في القطاع الصحي، إلى جانب مناقشة أحدث التطورات والممارسات في أمراض القلب وجودة وسلامة الرعاية الصحية والابتكار والتحول الرقمي.

وتبرز أهمية التحول الرقمي مع تزايد الحاجة إلى تكامل وتوحيد البيانات خلال المراحل المختلفة لرحلة المريض، بما يتيح لمقدمي الخدمات الصحية الوصول إلى معلومات منظمة وموثوقة، ويساعد الأطباء على اتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة.

وتناولت المناقشات دور الحلول الرقمية في ربط رحلة المريض، بداية من حجز المواعيد وتسجيل البيانات الطبية، مرورًا بالزيارة والتشخيص والوصفات والمتابعة، وصولًا إلى التقارير والجوانب التشغيلية والمالية.

واستعرضت «e-هيلث» الحكومية منظومة «عيادة بلس» لإدارة العيادات وتوثيق البيانات الطبية والتشغيلية بصورة منظمة وآمنة، بما يدعم الطبيب ويساعد على رفع كفاءة إدارة العيادة وتحسين تجربة المريض.

كما تناول المؤتمر أهمية التكامل بين الأنظمة والمنصات الصحية المختلفة، باعتباره خطوة نحو بناء ملف طبي أكثر تكاملًا للمريض، مع إمكانية الاستفادة مستقبلًا من البيانات والتحليلات الصحية في تطوير جودة وكفاءة الرعاية الصحية ودعم التحول نحو منظومة رقمية أكثر ترابطًا.

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