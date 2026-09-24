إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص، بينهم مجند، إثر انقلاب سيارة أجرة على طريق مصر الجديدة في اتجاه الجمالية بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من محمد حسين إبراهيم، 20 سنة، مجند ، اشتباه كسر بالركبتين وعلي محمد علي إبراهيم، 19 عاما ، جرح قطعي بالرأس ولؤي رضا السيد محمود، 19 عاما ، اشتباه ما بعد الارتجاج.وعلاء صلاح صالح، 19 عاما ، اشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الجمالية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.